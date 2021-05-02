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Сотрудник ФСИН в Иркутской области арестован по делу о взятке в ₽60 млн

Сотрудник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области, имя которого не приводится, арестован по делу о взятке на десятки миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника управления собственной безопасности ведомства, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в апреле нынешнего года сотрудник ФСИН получил через посредника часть взятки – 10 миллионов рублей. Взамен он обещал прекратить расследование в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия его результаты. Всего сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей, передаёт Сибирь.Реалии.

Расследованием занимались сотрудники регионального Следственного комитета и ФСБ. Сотрудник ГУФСИН заключен под стражу, посредник помещен под домашний арест.

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