Ищенко: Кожемяко предлагал $2 млн за отказ от участия в выборах в Приморье

Депутат Законодательного собрания Приморского края, бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заявил, что действующий глава края Олег Кожемяко якобы через третьих лиц предлагал ему два миллиона долларов за неучастие в выборах губернатора региона в 2018 году. Об этом Ищенко заявил в своем инстаграме. Он назвал Кожемяко "самозванцем".
"Когда все возможные пути отстранения меня от избирательной кампании были вами исчерпаны, вы за стол переговоров посадили нашего общего друга. Я попросил его вам передать, что если президент Владимир Путин хочет, чтобы Приморским краем рулил Олег Кожемяко, то я вставлять палки в колеса не буду — кто я такой против президента! Те 2 млн долларов, которые вы мне предлагали, я от них отказался", - сказал на опубликованной в инстаграме видеозаписи депутат.
По словам Ищенко, он записал разговор с представителем Кожемяко и передал запись в УФСБ. Саму запись бывший кандидат в губернаторы публиковать не стал. Сибирь.Реалии отправили запрос в пресс-службу губернатора Приморья Олег Кожемяко, на момент публикации ответа не было.
- Андрей Ищенко принимал участие в губернаторских выборах в Приморье в сентябре 2018 года как кандидат от КПРФ. Во втором туре его соперником был тогдашний глава региона, представитель "Единой России" Андрей Тарасенко. После обработки 95 процентов протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко с большим отрывом. Однако после подсчета всех бюллетеней победителем неожиданно был объявлен кандидат от "Единой России". Это вызвало массовые протесты во Владивостоке, в результате которых избирательная комиссия была вынуждена признать итоги выборов недействительными.
- Тарасенко отказался от участия в новых выборах. Ищенко после отказа КПРФ выдвинуть его кандидатуру, якобы из-за невозможности преодолеть "муниципальный фильтр", заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец. В итоге Ищенко всё равно не допустили к участию в выборах, и главой региона стал бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, поддержанный Кремлём.
- В 2019 году Ищенко исключили из КПРФ. Формальной причиной этого решения стала нецензурная брань в соцсетях. Он остался депутатом Законодательного собрания края, полномочия нынешнего созыва истекают осенью.
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