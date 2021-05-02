Ищенко: Кожемяко предлагал $2 млн за отказ от участия в выборах в Приморье

Депутат Законодательного собрания Приморского края, бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заявил, что действующий глава края Олег Кожемяко якобы через третьих лиц предлагал ему два миллиона долларов за неучастие в выборах губернатора региона в 2018 году. Об этом Ищенко заявил в своем инстаграме. Он назвал Кожемяко "самозванцем".

"Когда все возможные пути отстранения меня от избирательной кампании были вами исчерпаны, вы за стол переговоров посадили нашего общего друга. Я попросил его вам передать, что если президент Владимир Путин хочет, чтобы Приморским краем рулил Олег Кожемяко, то я вставлять палки в колеса не буду — кто я такой против президента! Те 2 млн долларов, которые вы мне предлагали, я от них отказался", - сказал на опубликованной в инстаграме видеозаписи депутат.

По словам Ищенко, он записал разговор с представителем Кожемяко и передал запись в УФСБ. Саму запись бывший кандидат в губернаторы публиковать не стал. Сибирь.Реалии отправили запрос в пресс-службу губернатора Приморья Олег Кожемяко, на момент публикации ответа не было.