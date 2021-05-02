Глава МИД Ирана извинился за слова о Сулеймани. Он говорил о его связях с РФ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф извинился за свои высказывания об убитом в результате спецоперации США генерале Корпуса стражей исламской революции Кассеме Сулеймани. В своём аккаунте в инстаграме Зариф выразил надежду, что народ Ирана и семья Сулеймани его простят.
Газета New York Times 25 апреля опубликовала материал об аудиозаписях, на которых Зариф обсуждает с экономистом Саидом Лейлазом различные темы, в том числе и политическую ситуацию в Иране, а также события последних лет. На записи Зариф неоднократно говорит, что она не предназначается для публикации - однако в результате утечки она попала к иранским эмигрантам в Лондон, а от них в New York Times.
Иранские власти не стали отрицать подлинность аудиозаписи. МИД Ирана заявил, что высказывания Зарифа, на которые обратили внимание западные СМИ, были вырваны из контекста 7-часового разговора.
Помимо прочего, Зариф в разговоре критикует Корпус стражей исламской революции (КСИР), утверждая, что он влияет на все сферы жизни в стране и по сути мешает дипломатам делать их работу. "В Исламской Республике правит военная сфера", — говорил глава МИД Ирана, утверждая, что военные "превратили дипломатию в свою служанку".
Сулеймани, бывшего руководителя одного из подразделений КСИР, Зариф подверг критике за то, что он поддерживал особые отношения с Россией, в частности разрешил пролёт российских военных самолётов, участвовавших в операции в Сирии, над иранской территорией. Зариф также описал Сулеймани как противника "ядерной сделки" Ирана, США и других мировых держав. По его словам, он находил поддержку в России, которая также выступала против "ядерной сделки", несмотря на официальные утверждения Москвы о том, что она её поддерживает.
При этом ряд других высказываний главы МИД Ирана на аудиозаписи, напротив, содержат похвалы в адрес Сулеймани, а ущерб от его убийства для Ирана сравнивается с разрушением целого города.
- Зарифа ряд аналитиков считает представителем умеренной фракции иранского руководства, противостоящего сторонникам жёсткой линии. Записи частично подтверждают эту оценку. Глава МИД ранее заявил, что не будет участвовать в президентских выборах в июне этого года.
- Кассем Сулеймани, руководивший спецоперациями КСИР за рубежом, был убит в результате удара с американского беспилотника в аэропорту Багдада в январе 2020 года. В его похоронах участвовало высшее руководство Ирана, в стране создан культ покойного генерала как "мученика".
- США при президенте Дональде Трампе вышли из "ядерной сделки" с Ираном, после чего Тегеран перестал соблюдать многие из её условий. Сейчас в Вене идут переговоры о возможном возвращении к договорённостям.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.