"Тотальная зачистка". Блогеры о задержании адвоката Ивана Павлова

В России уже вторую неделю идут задержания и аресты оппозиционеров. В основном их привлекают за информацию о митингах. Задержано уже более сотни человек, среди которых учёные Ефим Хазанов и Александр Агаджанян, правозащитники Сергей Давидис и Михаил Кригер, либертарианцы Михаил Светов и Сергей Бойко. Историка Тамару Эйдельман и поэта Дмитрия Быкова задерживать не стали, но вызывали в полицию.

Но самый большой резонанс вызвало то, что в четверг задержали адвоката оппозиционеров Ивана Павлова, создателя знаменитой "Команды 29". Сейчас он защищает ФБК и обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Причём задержали его как раз в тот момент, когда он направлялся на суд над Сафроновым.

Сергей Редников

UPD: Обыск у супруги Ивана Павлова с Санкт-Петербурге.

UPD2: Команда 29 В нашем офисе в Санкт-Петербурге начинается обыск. Его проводит Следственный комитет.

У команды юристов, защищающих ФБК и Штабы Навального по делу о признании их экстремистами, только что прошел обыск, Ивана Павлова задержали ФСБ. (МБХ медиа)

Вчера ты на засекреченном суде об экстремизме по делу ФБК, завтра у тебя дома выломали дверь и ты задержан.

Это когда в понедельник объявил, что будешь защищать ФБК и Штабы Навального в суде, а в пятницу стал фигурантом уголовного дела.

Это все, что нужно знать о путинской России...

Павлов оказался не единственным задержанным в эти дни адвокатом.

Надежда Николаевна Шестакова

В Екатеринбурге 27 апреля ленинский районный суд тоже присудил Роману Качанову 30 часов обязательных работ за работу адвоката по заранее заключенным договорам на шествии 31января.

Тенденция?! Приказ сверху.

Блогеры отмечают, что Путин берёт пример у соседа.

Росия Беспутина

Батька Лукашенко задал тон: у него адвокаты просто теряют лицензию, если защищают "не тех". Путинские подхватили. Уж больно удобно.

Татьяна Подзарей

Обкатали в Беларуси аресты адвокатов, ни мировое юридическое сообщество, ни Международная Амнистия не охнули, про всяких Резников, Бобровинских и прочих в РФ и говорить нечего. Теперь и в России.

Вскоре выяснилось, что приказ на арест Павлова пришёл с самого верха. Ну, почти.

Кирилл Шулика

Между прочим, дело против адвоката Ивана Павлова возбуждено по заявлению директора ФСБ Бортникова (!!!) на имя председателя Следственного комитета Бастрыкина (!!!). Причем, по довольно легкой статье, но через которую его можно лишить статуса адвоката. Они уже пытались через Адвокатскую палату, не получилось, теперь начинают через уголовное дело. Больно сильно он им мешает, защищая людей, обвиняемых в разглашении гостайны и госизмене.

Дмитрий Шабельников

Представление о результатах оперативно-розыскной деятельности в отношении адвоката Ивана Павлова направляет не кто-нибудь кому-нибудь, а генерал армии Бортников генералу юстиции Бастрыкину. Ну то есть примерно как Ежов Вышинскому, при этом речь о передаче подозреваемым, скромным петербургским адвокатом, в прессу постановления о привлечении в качестве обвиняемого его клиента и упоминании псевдонима агента (оставшегося анонимным).

Преступление века. Четвёртый Московский процесс!

Через несколько часов стало ясно и то, в чём именно Павлова обвиняют.

Екатерина Шульман

Адвокату и руководителю Команды 29 Ивану Павлову суд назначил "запрет определенных действий" как обвиняемому по уголовному делу по ст. УК 310 - разглашение тайны предварительного расследования. Расследование - это дело Ивана Сафронова, у которого Иван Павлов адвокат. Команда 29 (по статье конституции о свободе слова) вообще специализируется на тяжелых делах о госизмене и шпионаже. Разглашение - это публикация в Ведомостях копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщение прессе, что всё дело строится на показаниях некоего анонимного свидетеля по имени Ландор. Разглашений чего бы то ни было система очень не любит: за сообщения наружу того, что происходит в тюрьме, и Марину Литвинович из ОНК Москвы исключили. Видимо, в деле Сафронова адвокат сильно мешал: то, что дело так долго длится (Сафронов скоро год, как в СИЗО), снаружи выглядит как преднамеренное издевательство, а изнутри - как недоработка следствия и перманентный раздражитель. Рапорт о результатах ОРД в деле подписан лично Бортниковым! Директор ФСБ, небожитель, который и на публике-то появляется редко, подписывает бумагу в СК в деле по процессуально слабой, редко употребляемой статье небольшой тяжести, по которой и посадить-то толком нельзя. Зато, как и по другим потешным статьям, популярным последнее время - нарушение эпидемиологических правил, увлечение несовершеннолетних в неведомую даль, наведение порчи на транспортную инфраструктуру - можно проводить широкий спектр следственных действий, обыскивать дома, кабинеты и дачи, выносить всю технику, запрещать людям работать и общаться с внешним миром. Адвокатское сообщество, по опыту, хорошо организовано и за своих вступается. Уголовные дела против адвокатов бывают: мошенничество, передача взятки, фальсификация доказательств. Но ст. УК 310 действительно экзотическая: из практики вспоминается разве что дело Антонова, адвоката небезызвестного Дениса Сугробова (где-то он сейчас?). Там было 60 тыс штрафа и прекращение дела в связи с амнистией. В нынешнем деле цель, видимо - удаление из процесса и впоследствии, вероятно, лишение адвокатского статуса.

Алексей Федяров

Выскажусь как много работавший с секретными документами.

Вообще, секретным является каждый экземпляр документа, признанного содержащим сведения, составляющие государственную тайну.

Если копия постановления, выданная Ивану Павлову, соотвествующий гриф содержала, то выдана ему быть не могла.

Если не содержала - документ не секретный, а вполне себе обычный процессуальный.

В первом случае сначала задать бы вопрос следователю, чего это он секретные документы из дела в копиях раздает.

Во втором случае конвой свободен, можно снимать противогазы.

А ситуация проста. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, выданная обвиняемому, секретным документом не является. Как, собственно, не образовывает состава статьи 310 УК ее публикация. Хоть заборы обклеивай.

Михаил Бирюков

Запреты, о которых просит для Ивана Павлова следствие:

- общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом;

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом.

Ходатайство следствия удовлетворено в полном объеме.

Предположение о настоящей причине задержания у комментаторов одно.

Тимофей Дзядко

Адвоката Ивана Павлова, который защищает бывшего журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера Интер РАО Карину Цуркан, обвинили в разглашении материалов следствия. Павлов почти 25 лет специализируется на делах о госизмене и очень аккуратно общается со СМИ, чтобы как раз не нарушить тайну следствия. Дело против него - месть и способ давления

Соня Соколова

Сегодня должно быть очередное заседание суда по делу Ивана Сафронова, которого защищает Павлов и Команда 29. Параллельно идёт обыск у жены Павлова.

Адвокат Команды 29 Евгений Смирнов: "Ивану часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности, от Александра Чабана. Он говорил в лицо: "вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить".

Григорий Пасько

Цель этого цирка с плясками а-ля КГБ – лишить Ивана Павлова статуса адвоката. А еще – запугать всех остальных адвокатов, загнать их в стойло с красными флажками.

Есть и еще одна цель, о которой , мне так кажется, стоит задуматься юристам.

До середины 90-х в делах по госизмене (раньше статья называлась «измена родине») имели право участвовать только адвокаты, имеющие допуск к гостайне. Иными словами – либо выходцы из КГБ, либо адвокаты, допущенные (читай – проверенные) самими гэбэшникми.

В 1996 году Юрий Маркович Шмидт ( в то время он был защитником Александра Никитина) вместе с другими адвокатами добился от Конституционного суда решения о том, что такие правила противоречат Конституции.

Видимо, чекисты хотят вернуть "взад" это свое неконституционное право. И им нужен повод.

Кирилл Лятс

Задержание Ивана Павлова, адвоката ФБК, скончавшегося вчера Кудрявцева и многих других хороших людей, это удар сапогом по адвокатуре и праве каждого человека на защиту от произвола.

Адвокаты, возвысьте свой голос! Не ждите, когда придут за евреями - за вами уже пришли!

Адвокатам не требовались такие призывы. Они и так сразу же вступились за Павлова и призвали к тому же всё общество. В первую очередь, конечно, коллеги Павлова по "Команде 29", но не только они.

Евгений Смирнов

Итоги непростого дня:

В отношении Ивана Павлова возбуждено уголовное дело за разглашение данные предварительного следствия (ст. 310 УК РФ). Это дело напрямую связано с профессиональной деятельностью Ивана Павлова и Команды 29, а именно с уголовному делами о государственной измене и шпионаже.

Проведены масштабные обыски - гостиница, квартира Ивана и нашего айтишника, а также в офисе. По самым скромный прикидкам в этих следственных действиях принимали участие не менее 50 силовиков.

Иван Павлов был допрошен и ему предъявлено обвинение. В завершении дня избрана мера пресечения в виде запрета определённых действиях - общаться с участниками уголовного дела и пользоваться любыми средствами коммуникации.

Уголовное дело согласовано на самом верху - Директор ФСБ Бортников и руководитель ДВКР ФСБ Юрьев. Именно их подписи стоят на основных документах в деле.

Мы расцениваем происходящее исключительно как месть за защиту и освещение наших уголовных дел. Нам, адвокатам, неоднократно угрожали уголовным преследованием, в том числе такие угрозы высказывал следователь чабан, который ведёт дело Ивана Сафронова. Эти же угрозы (посадить адвокатов) высказывались и нашим подзащитным, и их родственникам.

Сегодня дело не закончено, планируется проведение обширных следственных действий, следователь уже сообщил мне, что будет пытаться меня допросить.

Нам нужна ваша поддержка, пришло время отстаивать право на защиту.

Каринна Москаленко

Друзья! Коллеги!

У нас настоящее ЧП...

Арестован наш коллега и друг Иван Павлов.

От того, как мы поведём себя сейчас зависит очень многое для него и для нас всех.

Со своей стороны отправляю срочный сигнал в Штаб-квартиру Международной Комиссии Юристов в Женеве и прошу о немедленной акции со стороны этой всемирной организации по защите людей юридической профессии.

Дмитрий Джулай

Насыплю свои 5 копеек по незаконному преследованию адвоката Ивана Павлова.

Очевидно, что отстоять коллегу, подвергшегося вопиющему преследованию за свою адвокатскую деятельность - это первоочередная задача не только адвокатского сообщества, но и любого здравомыслящего человека.

Поэтому я обращаюсь не к своим коллегам (они и так всё понимают), а к журналистам и простым людям.

Надо понимать, кто такой адвокат Иван Павлов.

Иван Павлов - это, без преувеличения, флагман российской адвокатуры и правозащиты. Если точнее, я бы даже сказал дредноут. Тяжелая артиллерия. Равных ему я лично не знаю.

Он ведет тяжелейшие и опаснейшие дела, оперативное сопровождение и расследование которых осуществляет ФСБ.

Вот лишь некоторые из его дел: https://www.kommersant.ru/doc/4799793?from=doc_vrez

Наезд на Ивана Павлова со стороны ФСБ и ГСУ СК РФ (которые также фабрикуют и так называемое "санитарное дело") с целью незаконно привлечь его к уголовной ответственности, чтобы лишить адвокатского статуса - это лишь проба пера и попытка запугать других адвокатов.

После посадки Навального и разгрома его организации, начали приходить за независимыми журналистами.

Теперь - очередь адвокатов.

Если удастся свалить такого мамонта, как Павлов, если мы с вами не сможем его отстоять, то дальше неминуемо последуют расправы над всеми остальными "неудобными" и неугодными адвокатами, которые самоотверженно выполняют свою работу и мешают фабриковать политические дела.

И тогда, когда придут уже за вами, защитить вас будет просто некому...

Здесь можно подписать петицию с требованием прекратить незаконное преследование Ивана Павлова и его команды:

https://www.change.org/p/прекратите-преследование-ивана-павлова-и-команды-29

Репосты и распространение данной записи приветствуются.

В нашем единстве - наша сила.

Тьма боится света, а беззаконие огласки.

Пока еще у всей страны подписку о неразглашении не отобрали...

Илья Шаблов

БРАВО

Российские адвокаты опубликовали петицию в защиту Ивана Павлова и его коллег из "Команды-29":

Сегодня, 30 апреля 2021 года, был проведён обыск у адвоката Ивана Павлова. После обыска Павлов был задержан. Обыски прошли также у жены Ивана и членов созданной Иваном «Команды 29».

Мы, коллеги Ивана, не имеем НИКАКИХ СОМНЕНИЙ в том, что задержание связано с его профессиональной деятельностью: Иван работает по очень сложным и «громким» делам, которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ — таким как дело менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько.

В настоящее время Иван Павлов представляет интересы «Фонда борьбы с коррупцией». Позиция Ивана и «Команды 29» состоит в том, что граждане имеют право на свободу слова и выражение мнения, а гражданское общество имеет право знать правду о том, что происходит в стране. Статья 29 Конституции России, в честь которой названа «Команда 29», закрепляет право на свободу мысли и слова, что является важнейшим признаком демократического и правового государства.

Адвокат Иван Павлов — профессионал высокого уровня, ВСЕГДА действующий строго в рамках закона.

Задержание Ивана Павлова и обыски у него и его семьи проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Обыски и задержания по такой статье не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования. Считаем, что данные действия правоохранительных органов направлены исключительно на запугивание Ивана и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей. Цель акции по проведению серии обысков — получить доступ к конфиденциальной адвокатской информации и незаконно использовать ее для ареста Ивана Павлова.

Адвокатура — ЕДИНСТВЕННЫЙ независимый от государства институт правосудия, который еще имеет возможность препятствовать силовикам безнаказанно творить произвол. Действия, направленные на запугивание адвокатского сообщества и превращение его в послушную и подконтрольную государству организацию, противоречат Конституции РФ и не отвечают задачам построения в России правового государства. Адвокаты защищают не только обычных граждан, но и силовиков, и чиновников. Независимая и смелая адвокатура необходима всем.

Мы требуем прекратить использовать закон как инструмент давления на адвокатов.

Мы требуем прекратить использование неадекватных процессуальных действий в рамках уголовных дел для шантажа и давления на участников уголовного процесса.

Мы требуем прекратить незаконное уголовное преследование адвокатов.

Мы требуем прекратить процессуальный произвол в отношении нашего коллеги адвоката Павлова Ивана Юрьевича.

Адвокат Каринна Москаленко, Адвокат Анна Ставицкая, Адвокат Илья Новиков, Адвокат Мария Эйсмонт, Адвокат Михаил Бирюков, Адвокат Анастасия Саморукова, Адвокат Константин Ривкин, Адвокат Вера Гончарова, Адвокат Александр Редькин, Адвокат Катерина Тертухина, Адвокат Мария Красова, Адвокат Андрей Юмашев, Адвокат Оксана Маркеева, Адвокат Юлия Сычева, Адвокат Мария Немова, Адвокат Наталья Вундер, Адвокат Дмитрий Захватов, Адвокат Илья Уткин, Адвокат Леонид Абгаджава, Адвокат Александр Редькин, Адвокат Сергей Тельнов, Адвокат Оксана Бородина, Адвокат Татьяна Соломина, Адвокат Александр Саламов, Адвокат Владимир Васильев, Адвокат Юлия Чекунаева, Адвокат Наталья Земскова, Адвокат Дмитрий Талантов, Адвокат Лидия Аносова, Адвокат Ирина Бирюкова, Адвокат Анна Полозова, Адвокат Евгения Григорьева, Адвокат Мария Вараева, Адвокат Андрей Донской, Адвокат Фарида Туганова, Адвокат Ирина Абрамова-Баранская, Адвокат Анна Тарасова, Адвокат Александр Караваев, Адвокат Роман Романов, Адвокат Наталья Добронравова, Адвокат Светлана Заводцова,

1) Дорогие адвокаты, ПОДПИСЫВАЙТЕ,

2) Те, у КОГО адвокаты ЕСТЬ ВО ФРЕНДАХ, тэгайте их!

3) А кто не адвокат, и у кого их нет во френдах, можно помочь репостами!

Илья Шуманов

Мы не можем молчать, когда наших друзей продолжают преследовать. Команда 29 - это наши друзья и партнеры. Юристы организации Иван Павлов, Максим Оленичев и Анна Фомина представляли интересы «Трансперенси» в суде по иску ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко.

Помочь Команде 29 и Ивану Павлову можно здесь: https://team29.org/donate/

Одна из главных тем постов - то, что адвокаты могут понадобиться всем.

Ольга Романова

Экстремистская организация, иностранный агент, запрет на занятия примерно всем, ограничение свободы примерно во всём, кары за просветительскую деятельность - это всё на самом деле трагично и для страны, и для людей. И не только для тех, кто попал под каток. Но есть вещи и похуже. И используются они всё чаще.

Это обвинения в госизмене. Вчера умер известный и уважаемый учёный Виктор Кудрявцев, онкология. Его обвиняли в госизмене. Долго держали в Лефортово, но команда его защитников всё-таки добилась его освобождения. Это команда адвоката Ивана Павлова, Команда 29. Благодаря им мы знаем некоторые подробности этого дела - и знаем, что Виктор Кудрявцев ни в чем не был виноват, он просто выполнял работы по очень небольшому гранту Еврокомиссии, который был одобрен правительством РФ.

А изменников с каждым днем всё больше и больше. Как по мере строительства социализма их только прибавлялось. Вот и по мере вставания с колен та же фигня.

Дела это закрытые. Слушания закрытые. Материалы дела засекреченные. А сроки огромные. По сравнению с ними сроки за экстремизм покажутся детской прогулкой в зоопарке.

Они очень скоро забросят свой экстремизм и начнут всем подряд впаривать госизмену. Там же ничего доказывать не надо, всё равно никто ничего не узнает.

Мы знали о том, что происходит, благодаря адвокату Ивану Павлову и его Команде 29. Он не боялся, он говорил. Вчера мы узнали о новом уголовном деле против Навального. Адвокат Павлов сказал об этом, увидев материалы в деле о признании ФБК жёлтой лягушкой и дождевым червяком. А это был государственный секрет.

Сегодня рано утром после обысков везде (в гостинице, дома, в офисе и т д ) адвокат Иван Павлов задержан. И не смог приехать на заседание по делу Ивана Сафронова.

Глупо писать "мы должны его поддержать". Всех надо поддержать. И надо будет еще поддерживать. Но вот адвокаты, хорошие адвокаты (а их на самом деле не так уж и много) - это она и есть, поддержка и надежда в пропасти, когда уже сорвался и пытаешься ухватиться за какие-то обрывающиеся корешки, но рядом с тобой человек, и он пытается тебя вытянуть и отогнать чертей, повисших у тебя на ногах и тянущих в бездну. Черти сильные и их много, корешки обрываются, но и со дна ты его видишь, он не уходит, и протягивает тебя ствол снулого деревца, давай вот так попробуем прорваться.

Разгонят хороших адвокатов - останутся плохие. Плохие не протянут снулое деревцо, чтобы вытащить тебя от чертей, они сами черти. Вот в этом разница.

Сергей Самойлов

Рубят сук. Каждый бюрократ - прокурор, судья и тп должен знать что адвокат неприкосновенен, тк никто кроме адвоката не придёт к нему в тюрьму.

В аресте Ивана Павлова видят знак начинающегося ужесточения репрессий. Вернее, один из знаков - их теперь много.

Виктор Шендерович

В участии ФСБ в аресте Иван Павлов есть своя логика, согласитесь.

Адвокат, решивший защищать конституционное право граждан на свободу мысли и слова, свободу прессы, запрет цензуры... - он безусловно угрожает безопасности ЭТОГО государства!

Государства, уверенно ползущего из своего авторитаризма в сторону прямой азиатской диктатуры.

Времена предсказуемо ужесточаются каждый день.

А что мир теперь закрывается от нас на замок - странно, что только теперь. С первого доказанного политического убийства за рубежом прошло пятнадцать лет, с мюнхенской речи Путина - четырнадцать, тринадцать лет - с первой аннексии, семь - с большой войны, развязанной посреди Европы...

И да, платить за это будем, конечно, мы все. И дай бог, чтобы плата ограничилась только изоляцией (спойлер: не даст).

Эль Мюрид

Сегодня — очередные новости о терроре. Обыск и задержание людей из «Команды 29» - это правозащитная неформальная группа, которая специализируется на защите людей по делам о госизмене и экстремизме. Группа создана еще в 15 году на фоне растущей фашизации режима и ведет борьбу за тех, кто попал под гестаповский пресс.

Путину удалось разгромить «старое» правозащитное движение в России. Часть правозащитников он прикормил до состояния полной потери ими какого-либо чувства достоинства, и они даже целовали его руки на камеру, за что были обласканы и допущены в разные картонные советы, остальных попросту затравили, и они по причине возраста уже не смогли продолжить то, что делали ранее. Но как всегда бывает, любая несправедливость всегда создает новые поколения тех, кто с ней борется и противостоит. У любого фашизма всегда будут свои антифашисты. Путинский фашизм — не исключение.

Соответственно, он тоже ведет свою борьбу. Тем более сейчас, когда машина террора крутит уже по своим внутренним законам, не способная остановиться. Ей нужны новые дела, новые жертвы и посадки хотя бы для того, чтобы оправдать собственное существование.

Все, как всегда. Борьба людей со зверьми за право оставаться и быть людьми вечна. Так было всегда и так будет.

Александ Торн

Осторожно, Россия закрывается...

Арест адвоката Ивана Павлова, который должен был сегодня защищать Сафронова, который защищал умершего в СИЗО на днях Кудрявцева и который взялся защищать ФБК свидетельствует об "окончательном решении" оппозиционного вопроса. Фашня проводит операцию "Зачистка". Полная, тотальная зачистка всего, что считается оппозиционным или независимым. Аресты журналистов, учёных, либертарианцев, адвокатов, Медуза иноагент, ФБК экстремисты - всё в один день и конечно не случайно. Фюреру это просто надоело. Последней каплей стало расследование про дворец.

К сожалению для большинства деятельность ФБК стала со временем просто шоу, развлекательным контентом. Об этом свидетельствуют и цифры на сайте регистрации, где даже жалких 500 тысяч так и не набралось, и особенно цифры самого митингa, на который по всей стране вышло ну тысяч 200 может, окей. А посмотрело 115 миллионов. Да просто ярых сторонников Навального в разы больше! Я думаю миллиона 3 прям отпетых навальнистов (употребляю этот термин в позитивном ключе, а не как Скотник или Кушнарь)! Но трёх миллионов не вышло и даже не зарегистрировалось. То есть одно из двух: либо, как я уже сказал, для большинства это превратилось в шоу, либо это реальные цифры реальной поддержки. А может быть одно следует из другого. И мы фюреру эти цифры показали! Ведь важно не сколько посмотрело, а сколько вышло на улицу. И фюрер в очередной раз убедился в своей полной безопасности.

Уверен, это только начало. Из свободно разгуливающих в России остались ещё Шаветдинов, Ярмыш и Низовцев. Соболь дают понять - будешь трепыхаться - закроем, дела уже сшиты. Её жалеют из-за ребёнка. Но она конечно не послушается и видимо сядет. Под прицелом СМИ, такие как Znak, НоваяГазета и Дождь. Вполне возможны репрессии в отношении Шендеровича, Глуховского, Фейгина, Ёлкина, Шестакова, Лукашевича и аналитиков-одиночек. Если конечно Венедиктов не отмажет. Латынину с Альбац не уберёг. Но и его самого могут попросить радикально пересмотреть список гостей. Если уж Громов не помог и Тимченко с Медузой, значит дана команда самим Пу - радикально ужесточить политику и никого не жалеть. При таком раскладе не спасётся и Синдеева и вполне возможно даже Алексей Алексеич. Почему то кажется мне, что эти имена мы услышим совсем скоро. На носу выборы как-никак.

Могут прийти и за полит-блогерами. Да, все давно поуехали, но пара калек осталась. Они не имеют веса и их нет в информ-пространстве, впрочем как и всех тех, кто уехал, но репрессивный каток может прихватить и их за одно. Раз такая пьянка как говорится.

Большую чистку я предвидел ещё в момент отравления Навального. Я понял, что это неизбежно. Не может такого быть, чтобы отравили, а он выжил, вернулся и всё типа по-старому, как будто ничего не произошло. Это просто с точки зрения наблюдателя совершенно абсурдная картина. Нет, такие события меняют положение дел. Оппозиция разгромлена и всё кончено. Об этом я писал своим подписчикам на Ютубе ещё зимой. Пишу теперь здесь. Изменить что-то изнутри вариантов больше нет. Критической массы сводолюбивых людей так и не набралось. А всех этих ментально изуродованных coвкoв как было тотальное большинство, так и осталось. И они будут защищать ужасную россию прошлого до последнего пломбира. Затащить их на баррикады изменений нам не удалось. А наш лидер умирает в тюрьме. Вот собственно и всё.

Давление извне, особенно сейчас, когда это "извне" выступило против фюрера единым фронтом может пойти на пользу только ему самому - этому "извне". Чем больше оно давит, тем страна сильнее уплотняется и окукливается. Именно страна, а не режим. Получить визу в Америку больше невозможно. Это доступно для каких-то единиц (написал текст и прилетела новость с картинки про визы в США... бывает же). С Европой отношения сами видите как развиваются, шенген станет по сложности такой же, как Америка. Про британскую визу вообще молчу. И это ещё ковид не кончился. А как сильно режим успеет к открытию границ испортить с евролицыми отношения, одному богу известно, может вообще въезд запретят. Так что даже те, кто плотно решил свалить, могут оказаться в заложниках. Без независимых СМИ и оппозиции. Будут на кухне охать за дефицит и пересылать мемасики про вошьдя. Прям как наши отцы и деды. Преемственность поколений знаете ли.

Никаких других сценариев я больше не вижу. Россия мертва. Россия это тлеющие угли, в которых догорают души потерянного поколения путинской двадцатилетки. Их жизнь - сплошное АУЕ. И их большинство - любителей пломбира, ауешников, выживальщиков, ментов. Они и есть Россия. Ну а мы с вами, господа навальнисты.... всего лишь погрешность...

Илья Азар

меньше, чем через час закончится апрель

сегодня, когда очередное утро началось с силовой акции устрашения (на этот раз обыск и дело адвоката Павлова), я зашел на "Медиазону" и час cкроллил новости вниз с 30 по 1 апреля.

Я выписал для вас заголовки - почитайте целиком,

эта хроника репрессий только за один месяц, и она, действительно, впечатляет.

как же мы дошли до такой жизни и так быстро, как допустили?

Апрель 2021

1 апреля

Прокуратура начала проверку Фонда борьбы с коррупцией на экстремизм

В Москве сотрудники опеки пришли к матери двоих детей, которую после митинга 23 января два дня держали в полиции

В Биробиджане мастера маникюра приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно по делу «Свидетелей Иеговы»

2 апреля

У посольства Таджикистана в Москве задержали участников стихийного митинга против депортации правозащитника

Суд в Петербурге запретил еще четырнадцать ссылок на аниме

4 апреля

«Артдокфест» отменил часть показов в Петербурге после того, как Роспотребнадзор опечатал кинозалы в день открытия фестиваля

5 апреля

Фронтмен «Элизиума» рассказал, что «ГлавСlub» запретил выводить на экран картинку с Навальным

Путин подписал закон о просветительской деятельности

Путин разрешил себе выдвинуться еще на два срока после окончания полномочий в 2024 году

Координатору «Левого фронта» Удальцову продлили и ужесточили административный надзор

Суд назначил условный срок водителю из Петербурга, толкнувшему полицейских на митинге 31 января

Организаторы «Артдокфеста» рассказали об угрозах из‑за фильма о чеченском гее

6 апреля

Общественная палата исключила московскую правозащитницу Марину Литвинович из ОНК

«ВКонтакте» заблокировала сообщество петербургских муниципальных депутатов за сбор денег на листовки об акции в поддержку Навального

Суд в Москве обязал Любовь Соболь выплатить 500 тысяч бизнесмену Пригожину из‑за двух твитов

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей за отказ удалить видео о январских акциях протеста

Суд отменил решение об УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных; адвокат говорил, что ему приписали нарушение задним числом

7 апреля

Суд в Ростове‑на‑Дону отказался отпустить из СИЗО 66‑летнего отца оппозиционера Ивана Жданова

Полиция пришла в петербургский штаб Навального и забрала наклейки «Россия будет счастливой»

Сумма штрафов «Радио Свобода» по закону об «иностранных агентах» превысила 71 млн рублей

Московский таксист получил два года колонии из‑за брошенного забора на акции 23 января

Страхового юриста из Ростова арестовали по делу о граффити «Путин — вор»; ФСБ называла его участником «экстремистской группы»

8 апреля

СК начал проверку московского активиста «Социалистической Альтернативы» Матвея Александрова по «дадинской статье»

9 апреля

Координатор мурманского штаба Навального рассказала о подброшенных в почтовые ящики листовках; в них ее назвали главой «банды нелюдей»

В Москве на режиссера Манского напали во время фестиваля «Артдокфест»

Суд приговорил к 3,5 годам колонии участника митинга 31 января, распылившего газ в лицо силовику

Осужденного по «пензенскому делу» Шакурского отправили в ШИЗО; он переоделся вне раздевалки

10 апреля

Силовики провели обыск в редакции «Важных историй»

После угроз из‑за заметки про главу ямальской избирательной комиссии эксперт «Голоса» переехал в Нижний Новгород; на дверь новой квартиры приклеили лист с надписью «Глупо»

12 апреля

Осужденного по «пензенскому делу» Иванкина отправили в штрафной изолятор на еще 12 суток после визита адвоката

Суд обязал оппозиционера Владимира Милова выплатить 350 тысяч рублей по иску бизнесмена Пригожина

Главу «Альянса врачей» оштрафовали на 180 тысяч рублей за акцию возле ИК‑2 в Покрове

На исполнительного директора «Открытой России» составили протокол из‑за постов о подаренных скорой помощи медицинских масках

Журналиста Романа Анина допросили по делу о нарушении неприкосновенности жизни бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина

На следующий день после открытия штаба Навального в Дагестане его глава перестал выходить на связь

Пензенская полиция потребовала от главы местного штаба Навального почти 900 тысяч рублей за работу на акции 23 января

13 апреля

Прокуратура обжаловала прекращение дела по «дадинской» статье против новосибирской активистки

Участковый пригрозил поставить Юлию Навальную на профучет

Осужденный на 15 лет колонии экс‑глава подмосковного района Шестун рассказал, что против него возбудили дело об угрозах судье

Стены внутри мурманского штаба Навального разрисовали свастиками

В Москве по делу о госизмене арестовали профессора МФТИ Валерия Голубкина

На Урале врача скорой помощи оштрафовали на 500 тысяч рублей из‑за комментариев в соцсетях

14 апреля

В Москве силовики пришли с обысками к троим сотрудникам студенческого журнала DOXA

Суд приговорил москвича к двум годам колонии по делу об избиении полицейского на акции 23 января

Главу петербургского штаба Навального арестовали на 10 суток за ролик с анонсом митинга 31 января

Руководство «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» предложило сотрудникам уехать из России из‑за закона об «иностранных агентах»

В Москве суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тысяч рублей по закону об «иностранных агентах»

Редакторам журнала DOXA запретили выходить из дома с 00:00 до 23:59

15 апреля

Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Кудрявцева

Замглавы «Альянса врачей» арестовали на 8 суток за видео об акции у покровской колонии

В Геленджике задержали главу краснодарского штаба Навального

В Москве задержали врача с плакатом «Переведите Навального в настоящую больницу»

16 апреля

Оператора ФБК Зеленского приговорили к двум годам колонии за два твита

Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК и «штабы Навального» экстремистскими организациями

Редактора DOXA Армена Арамяна обязали приходить в СК каждый рабочий день до 24 мая

Иркутских активистов штаба Навального задержали во время раздачи листовок

17 апреля

На рэпера Моргенштерна составили протокол о пропаганде наркотиков из‑за клипов «Розовое вино‑2» и Family

В Туле, Ярославле и Ижевске отправили в СИЗО семерых последователей «Свидетелей Иеговы»

Во Владимирской области задержали журналистку «Важных историй»

19 апреля

Осужденного по «московскому делу» Лесных заставили работать в колонии, несмотря на болезнь

ФАС завела дело на Google из‑за «злоупотребления доминирующим положением YouTube»

Суд в Москве оштрафовал рэпера Антоху МС за участие в акции 23 января

Неизвестный зашел ночью в курганский штаб Навального и сломал батарею; одну комнату затопило

В Башкирии мужчины в масках напали с битами на выступавшего против разработки карьеров активиста

20 апреля

В Петербурге прошел обыск у главы «Альянса учителей» по делу о перекрытии дорог

Суд назначил полгода ограничения свободы жителю Набережных Челнов за комментарий во «ВКонтакте» о митинге 23 января

Госдума приняла во втором чтении штрафы за «неправомерное использование» пресс‑карт на митингах и неупоминание статуса «СМИ‑иностранного агента»

Хабаровчанина приговорили к году колонии по делу о распылении баллончика в сторону силовиков во время акции в поддержку Фургала

Полицейские вывели координатора курганского штаба Навального из больницы, заломив руки, и затолкали его в машину

21 апреля

Сотрудника штаба Навального в Москве били при обыске, требуя пароль от телефона, и увезли на допрос по «санитарному делу»

В Москве задержали пресс‑секретаря Навального Киру Ярмыш

Адвокат: полицейские вытащили Любовь Соболь из такси и увезли

22 апреля

Режиссер рассказал, что его фильм об убийствах геев в России сняли с показа Московского международного кинофестиваля

Екатеринбургскому художнику Тиме Раде назначили обязательные работы за участие в акции 23 января

Главного редактора владимирского издания арестовали на девять суток за акцию врачей у колонии Навального

В Брянске возбудили дело о перекрытии дорог на январском митинге в поддержку Навального

Против петербуржца завели дело о призывах к массовым беспорядкам

Курганский городской суд арестовал на 30 суток координатора местного штаба Навального Алексея Шварца

23 апреля

Минюст внес «Медузу» и ПАСМИ в реестр СМИ — «иностранных агентов»

Доцента МАИ приговорили к 20 годам колонии по делу о госизмене и подготовке к вывозу военных технологий

Против красноярца возбудили уголовное дело из‑за зажженного файера на митинге 21 апреля

Координатора «Открытки» оштрафовали на 150 тысяч рублей из‑за «нарушения санитарных правил» на съезде муниципальных депутатов

24 апреля

В Москве силовики пришли домой к Михаилу Светову

Глава штаба Навального во Владивостоке стала подозреваемой по делам о вовлечении подростков в перекрытие дорог

В Москве задержали оппозиционера Александра Соловьева

Нижегородского предпринимателя, проходящего по делу о «нежелательной организации», обвинили в угрозах убийством свидетелю

25 апреля

В Петербурге задержали акциониста Павла Крисевича

26 апреля

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей из‑за выступления на «Эхе Москвы» перед митингом 21 апреля

Полиция завела административное дело о «пропаганде наркотиков» в видео Юрия Дудя

Регионального менеджера штабов Навального арестовали на 10 суток из-за твита

Писателя Дмитрия Быкова вызвали в полицию из-за митинга 21 апреля

В Москве задержали председателя Либертарианской партии Ярослава Конвея

Главный редактор кузбасского издания «Новости Киселевска» уехала из России после нападения и угроз

Михаила Светова арестовали на 9 суток по второму протоколу о нарушении правил митинга

Петербургский суд запретил ссылки еще на пять аниме

Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме

В Москве задержали четверых либертарианцев из‑за вывешенного на мосту баннера в поддержку Михаила Светова

27 апреля

Уральскому адвокату назначили обязательные работы за трансляцию в фейсбуке акции в поддержку Навального

Московского корреспондента «Комсомольской правды» отвезли в полицию из-за работы на митинге 21 апреля

Соратницу Светова оштрафовали на 200 тысяч рублей за акцию в поддержку либертарианца

В Калининграде 74-летнего пенсионера с диабетом арестовали на 15 суток из-за акции в поддержку Навального

Члена совета «Мемориала» арестовали на 10 суток за ретвит поста о митинге 21 апреля

Работавшего на акции корреспондента «Дождя» забрали в полицию

Суд оставил без движения два иска Навального к администрации покровской ИК‑2

Верховный суд отказался изменить приговор фигурантам «пензенского дела»

Мосгорсуд наложил ограничения на работу ФБК

28 апреля

Снимавшего митинг 21 апреля тамбовского блогера арестовали на 30 суток

«ОВД-Инфо»: за неделю после митинга 21 апреля по всей стране задержали больше ста человек

В Екатеринбурге прошли обыски по делу о призывах к массовым беспорядкам из‑за митингов в январе

Суд оштрафовал экс-координаторку мурманского штаба Навального на 75 тысяч рублей за акцию 21 апреля

Московский суд арестовал обвинямого в госизмене

На журналистку «Медузы», работавшую на акции 21 апреля, решили составить протокол

Мурманская сторонница Навального рассказала о следах от выстрелов на окнах бывшего штаба политика

Полиция начала проверку из‑за сообщения о фальшивой справке журналиста Алексея Пивоварова для получения оружия

Петербургская полиция объяснила избиение журналиста «Эха Москвы» на январской акции проверкой документов

В Петербурге стрит‑арт с Навальным закрасили через несколько часов после создания

В Москве полицейские задержали фотографа Георгия Мальца, работавшего на акции 21 апреля

Московскую учительницу задержали за акцию 21 апреля, выследив по камерам наблюдения

На барнаульского активиста завели дело по «дадинской» статье

29 апреля

Суд назначил бывшему координатору архангельского штаба Навального 2,5 года колонии за репост клипа Rammstein

Тамбовского пенсионера оштрафовали на 510 тысяч рублей из‑за акции 23 января

Обвинение попросило для Ольги Мисик два года ограничения свободы по делу о вандализме у здания Генпрокуратуры

Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» оштрафовали на 250 тысяч рублей за пост об акции 21 апреля

СК возбудил против Волкова, Жданова и Навального дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан

В Москве издателя исламской литературы Асламбека Эжаева арестовали по делу о финансировании терроризма

Команда Навального сообщила об обстреле помещения бывшего штаба в Саратове

Суд оставил в силе штраф Навальному по делу о клевете на ветерана

ФСБ отчиталась о задержании 16 членов сообщества М.К.У. по подозрению в приготовлении к терактам

Жителя Липецка приговорили к году колонии‑поселения за распыленный баллончик на акции 23 января

На бывшего главу тверского штаба Навального составили протокол о фейках из‑за прямого эфира о «дворце Путина»

СК начал проверку экс‑президента фонда Доктора Лизы Ксении Соколовой по статье о самоуправстве

ФСБ завела на москвича дело о призывах в телеграме к «уничтожению» полицейских

Умер обвиняемый в госизмене 77‑летний ученый института «Роскосмоса» Виктор Кудрявцев

30 апреля

Суд в Москве продлил арест журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому по делу о госизмене

С обыском пришли к главе «Команды 29» Ивану Павлову и /IT/-специалисту правозащитной организации Игорю Дорфману

Полиция завела дело по «дадинской статье» на 18‑летнего челябинца

На политика Дмитрия Гудкова составили протокол из‑за видео с акции 23 января

Путин подписал закон о штрафах за неупоминание статуса «СМИ — иностранного агента» и «неправомерное использование» пресс‑карт на митингах

Noize MC рассказал о срыве концерта в Оренбурге из‑за давления силовиков

Пскович получил 8 месяцев колонии‑поселения по делу о нападении на силовика, призывах к беспорядкам и хранении оружия

По данным «ОВД-Инфо», в связи с акцией 21 апреля задержали как минимум 1 976 человек

Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда.

Андрей Лошак

Жернова «правосудия» активно заскрепят после майских, заработают силовички, начнется сезон большой охоты. Выламывание дверей отрядом омона в 6 утра по всей стране, лежащие на полу в исподнем мальчики и девочки, штрафы и уголовные дела с реальными сроками за донат, наклейку, пост про ФБК без предупреждающей маркировки, да вот за тот же восклицательный знак у вас на аватарке - все это станет частью нашей новой реальности. Пропаганда будет вопить о борьбе с экстремистами, демократическая общественность будет заламывать руки и пытаться отмазать хотя бы юных девочек, и за этими воплями со всех сторон никто уже и не вспомнит, а почему вдруг эти мирные люди - совсем не похожие на неонацистов или исламистов - стали вдруг экстремистами. Этот главный вопрос "Почему?" просто исчезнет с повестки. Поддерживал Навального значит экстремист. Этот твист в общественном сознании произойдет очень быстро. И даже написать подобный пост тоже станет преступлением. Я уже не говорю о том, чтобы снять фильм.

Тем не менее, признание сторонников Навального экстремистами коснется каждого. Людям «вне политики» кажется, что борются с какими-то оголтелыми оппозиционерами, но проиграют все. Теория малых дел, так популярная у хипстеров конца нулевых, оказалась утопией. Нельзя изменить жизнь снизу, не трогая политику, – так не работает. В какой-то момент политика, если ей не заниматься, потрогает тебя. Закон о просветительской деятельности – лучший тому пример. Образовательный проект «Теории и практики» был одним из флагманов философии «нового земства». Теперь его руководители заявляют о том, что закон о просветительстве поставит проект на грань уничтожения. То же самое происходит с наукой, с искусством, про бизнес я вообще молчу. Читать и смотреть скоро станет нечего - свежий пример с Медузой перед глазами. А потом и негде - закрытие фэйсбука и ютьюба – дело времени. Начинают всегда с самых активных и бесстрашных, представляющих явную угрозу. А затем переходят к угрозам скрытым.

Многие мне говорят: «Ну ты встань на место Путина - его же тоже можно понять. Что ему остается делать? После всего, что он наворотил, ему уже никогда не уйти мирно на пенсию. Он вынужден жестить, чтобы удерживать власть. А удерживать он ее будет пока не сдохнет». А я не понимаю: почему я должен становиться на место Путина? Почему ему бы не встать на мое? За каким хреном все 145 миллионов должны входить в действительно непростое положение одного человека по имени Владимир Путин? Ситуация выглядит довольно безнадежной. Жить не по лжи, простите за банальность, - наверное единственное, что можно тут сделать. Надежда осталась только на некие объективные факторы. Легко закошмарить людей, но невозможно закошмарить экономику. Вспоминается поздний Советский Союз. Тогда Андропов тоже решил все подморозить – разбомбил к хренам собачьим и без того слабое диссидентское движение, всех до единого пересажал или выслал, наступила тишь да благодать. Ну а что произошло с Советским Союзом через несколько лет – хорошо известно.

Всех с долгими майскими праздниками!