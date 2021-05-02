В марте смертность в Москве превысила прошлогодний показатель на 28 процентов 

В марте 2021 года смертность в Москве выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

В количественном значении превышение смертности составило 2 тысячи 888 случаев. Всего, по данным депздрава, в марте этого года в Москве было зарегистрировано свыше 13 тысяч смертей.

При этом COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти в 2 тысячах 898 случаях. Таким образом, смертность от коронавирусной инфекции покрывает всю избыточную смертность.

Ранее в Росстате сообщили, что за прошлый год и первые три месяца 2021 года от коронавируса и его последствий умерли более 248 тысяч россиян. Если верить этим данным, то это третий показатель в мире по числу смертей от COVID-19 после США и Бразилии.

При этом в апреле американское издание "Нью-Йорк таймс" назвало Россию лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса. Согласно подсчётам журналистов, с апреля по декабрь 2020 года такая смертность составила 28%, или 362 302 человека. При этом по официальным данным, от коронавируса в России умерли чуть более 57 тысяч человек. Эти цифры, как считает издание, ставят под сомнение заявления Владимира Путина о том, что Россия лучше других стран мира справляется с пандемией.