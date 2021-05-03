Иван Павлов останется адвокатом во всех делах, которые ведёт

Адвокат Иван Павлов, несмотря на ограничение определённых действий, останется защитником во всех делах, которые вёл, и продолжит координировать работу "Команды 29". Заявление Павлова опубликовано в телеграме его пресс-секретаря.

В обращении говорится, что запрет пользоваться средствами связи и интернетом – это попытка затруднить его участие в судебных процессах, ограничить в общении с коллегами, отрезать от источников информации, без которых работа адвоката невозможна. Таким образом, по словам Павлова, его пытаются "обезмолвить", но как бы ни хотелось ФСБ от него избавиться – у них ничего не получится.

Павлов представляет защиту на резонансных судебных процессах, в том числе он адвокат Фонда борьбы с коррупцией, который внесён российскими властями в список иностранных агентов и который прокуратура требует признать экстремистской организацией. Он также защищает журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене.

В связи с этим делом в отношении самого Павлова было возбуждено уголовное дело о разглашении тайны следствия. Утром 30 апреля после обыска Иван Павлов был задержан сотрудникам ФСБ. В тот же день Басманный суд Москвы запретил адвокату пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться со свидетелями.

Ивану Павлову грозит до трёх месяцев ареста. Сам он заявил, что "ничего предосудительного не совершал", и связал своё преследование с делами своих подзащитных.

Открытые письма в поддержку адвоката Ивана Павлова опубликовали его коллеги, а также писатели, поэты и журналисты. "Иван Павлов – один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России", – говорится в письме, которое подписали более 80 человек из правозащитной организации "ПЭН-Москва", а также члены ассоциации "Свободное слово".