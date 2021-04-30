Адвокату ФБК и Сафронова Павлову запретили пользоваться интернетом

Басманный суд в Москве запретил адвокату, главе правозащитного объединения "Команда 29" Ивану Павлову общаться со свидетелями по его уголовному делу, а также пользоваться средствами связи, включая интернет. Его также обязали по требованию самостоятельно приезжать к следователю и в суд.

В отношении Павлова избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, как и требовала прокуратура. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде залога.

Против Павлова, как стало известно в пятницу, возбуждено уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного следствия. Утром в пятницу в гостиничном номере Павлова в Москве прошёл обыск, он был задержан сотрудникам ФСБ. В Санкт-Петербурге с обысками также пришли к IT-специалисту проекта Игорю Дорфману, жене Павлова и в офис "Команды".

Павлов представляет защиту на резонансных судебных процессах, в том числе — он адвокат ФБК (признанного в России "иностранным агентом") по делу о признании организации экстремистской. Дело против него связано с другим громким делом: обвинённого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

Речь идёт о передаче Павловым для публикации постановления о возбуждении уголовного дела и о других обстоятельствах его дела.

Сам адвокат заявил, что "ничего предосудительного не совершал", и связал своё преследование с делами своих подзащитных.

По предъявленному обвинению Павлову грозит до трёх месяцев ареста, однако его также могут лишить адвокатского статуса.

Павлов больше 20 лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов государственной безопасности. Он адвокат бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Утром 30 апреля в Лефортовском суде Москвы рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Сафронову.

Также Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией в деле о признании ФБК экстремистской организацией. 26 апреля суд начал предварительное заседание по этому делу. Адвокат приехал в Москву на заседания по этим двум делам.

Адвокат защищал физика Виктора Кудрявцева, которого ФСБ обвинила в госизмене, и обвиняемую в шпионаже бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, обвинённых в госизмене жительницу Вязьмы Светлану Давыдову и жительницу Сочи Оксану Севастиди, и выступал в ряде других резонансных дел.

Одновременно адвокат борется за прозрачность государства и пытается обязать ФСБ рассекретить свои архивы.