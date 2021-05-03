Роман Анин рассказал подробности уголовного дела: за ним следили с 2016

За главным редактором издания "Важные истории" Романом Аниным, у которого недавно прошли обыски по уголовному делу, годами следили сотрудники ФСБ и Следственного комитета, а его делом занимались люди, причастные к следствию по делам "Нового величия" и "Седьмой студии", а также, как следует из утверждений Григория Родченкова, к подмене допинг-проб российских спортсменов.

Об этом рассказал сам Анин в статье, опубликованной в "Важных историях". Он ознакомился с материалами уголовного дела, по которому сейчас проходит в качестве свидетеля. Журналист считает, что вскоре его статус в деле изменится и он станет обвиняемым.

Дело было возбуждено почти пять лет назад в связи с публикацией в "Новой газете" расследования Анина о яхте "Святая княгиня Ольга", фотографии с которой публиковала в интернете Ольга Сечина, которая тогда была женой главы "Роснефти" Игоря Сечина. Поводом для возбуждения дела стало заявление Сечиной. По статье о разглашении сведений о частной жизни может грозить наказание до 4 лет лишения свободы.

Роман Анин утверждает, что публикация об Ольге Сечиной и яхте не может быть предметом уголовного дела, поскольку "информация о том, как жена руководителя госкомпании отдыхает на яхте стоимостью около 150 миллионов долларов, безусловно, должна считаться общественно важной". Анин считает, что главная цель дела – помешать его профессиональной деятельности, надавить на него как на журналиста, узнать его источники и отомстить за публикации.

В материалах следствия автор статьи о яхте в "Новой газете" именовался как "неустановленное лицо Роман Анин". По мнению журналиста, его личность сознательно долгое время формально не устанавливали, чтобы с 2016 года иметь легальную возможность следить за ним и его коллегами. ФСБ, в частности, прослушивало телефонные разговоры Анина. Также в рамках этого дела было получено разрешение на просмотр электронной почты журналистов Сергея Канева и Андрея Сухотина.

В конце марта 2021 года руководство Следственного комитета решило "реанимировать" дело, и 9 апреля у Анина и в редакции "Важных историй" были проведены обыски. "Судя по материалам уголовного дела, моей разработкой занимается Шестая служба Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ", – пишет Анин, называя эту службу одним из самых влиятельных подразделений ФСБ. "СМИ ее называют "сечинский спецназ", – пишет Анин. Журналист связывает активизацию расследования давнего дела с недавними расследованиями "Важных историй" о "Роснефти".