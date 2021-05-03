На художницу заявили в полицию из-за перформанса на Пасху

Красноярский журналист Даниил Рад (Рубинович) написал заявление в полицию об оскорблении чувств верующих из-за перформанса на набережной Енисея, который устроила художница Мария Гасанова 2 мая. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Рубинович отметил, что критично относится к институту РПЦ, однако его "покоробили" фотографии перформанса. Красноярец уверен, что они могут задеть чувства других верующих, для многих из которых Пасха "важнее, чем Новый год". "То есть кто угодно может надеть белые одежды и пародировать Господа? Имитируя ходьбу по воде и так далее. Есть фильм "Страсти Христовы". Но там по крайней мере рассказывается какая-то история, а здесь это акция "хайп ради хайпа", – сказал Рубинович в разговоре с НГС-24.

На своей странице в социальной сети Рубинович назвал перформанс "скотством". "Жаль инквизицию отменили", – написал он.

По словам Марии Гасановой, все городские площадки отказали ей в проведении перформанса, поскольку тема воскрешения Христа "щикотильная". Суть акции заключалась в том, что актёр в образе Иисуса Христа, стоявший на фоне полотна, "оживает" и общается с жителями города. Красноярцы, находящиеся на набережной, восприняли перформанс с позитивом, отметила Гасанова. Роль Иисуса исполнил настоятель протестантской церкви Евгений Осипов.