AI раскритиковала видеослежку за участниками протестов в России

Международная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала государства, подавляющие гражданское общество при помощи современных технологий, в том числе таких как системы видеонаблюдения и отключение интернета.

В качестве примера правозащитники назвали программу распознавания лиц, которая, очевидно, использовалась правоохранительными органами в Москве для выявления участников акций протеста в поддержку Алексея Навального.

"Раньше протестующим угрожали избиения и произвольные задержания полицией на митинге. Сейчас же, если вы избежали этого, это не значит, что вы можете чувствовать себя в безопасности – репрессивная машина знает, кто вы, и может прийти за вами в любой момент. Риски осуществления права на свободу мирных собраний никогда не были так высоки в России. Преследование властями мирных протестов сейчас выходит в России на совершенно новый уровень", – заявила в конце апреля директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.

21 апреля по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального с требованием допустить к нему в колонию независимого врача. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных. Но в последующие дни, в частности как сообщал проект "ОВД-Инфо", были задержаны более ста человек во многих городах. Среди них не менее пяти журналистов, которые освещали акции по заданию редакций. Задержанным вменяют участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения, либо организацию несогласованного мероприятия путём размещения поста или репоста в соцсетях.

"Свобода прессы, доступ к независимой информации и возможность без риска для себя принимать участие в общественных дебатах – будь то в публичном или цифровом пространстве – это основополагающие права человека", – заявил глава Amnesty International в Германии Маркус Бееко. Правозащитник отметил, что голоса критиков особенно часто стали пытаться заглушить под предлогом борьбы с пандемией COVID-19.

Заявление Amnesty International опубликовано 3 мая, во Всемирный день свободы, который был объявлен ЮНЕСКО как напоминание правительствам о необходимости защищать свободу СМИ.