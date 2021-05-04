В ФРГ экологи подали новый иск против "Северного потока-2"

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2". Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщила пресс-служба экологической организации.
Экологи изначально критически оценивали проект. По мнению организации, маршрут через пять морских заповедников наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря. "Северный поток-2" напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, заявил президент NABU Йорг-Андреас Крюгер.
Это не первый протест немецких экологов. В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.
В апреле иск против строительства "Северного потока-2" подала другая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). На время рассмотрения исков действие выданного Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии разрешения на строительство последнего участка газопровода приостанавливается, сообщает DW.
- Строительство "Северного потока – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году . США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа.
- Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.
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