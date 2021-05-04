В ФРГ экологи подали новый иск против "Северного потока-2"

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2". Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщила пресс-служба экологической организации.

Экологи изначально критически оценивали проект. По мнению организации, маршрут через пять морских заповедников наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря. "Северный поток-2" напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, заявил президент NABU Йорг-Андреас Крюгер.

Это не первый протест немецких экологов. В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.

В апреле иск против строительства "Северного потока-2" подала другая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). На время рассмотрения исков действие выданного Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии разрешения на строительство последнего участка газопровода приостанавливается, сообщает DW.