Фильм режиссера Река Валерик "Тихий голос" получил гран-при фестиваля документального кино "Артдокфест" "за талант слышать неслышное и видеть невидимое". Картина рассказывает о молодом чеченском бойце ММА, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали о том, что он гей.

Вручая награду, основатель фестиваля, режиссёр Виталий Манский, подчеркнул, что в этом решении нет никакой политкорректности. "Это - абсолютно честное решение жюри, которое считает, что это художественное, объемное и интимное высказывание". Создатели фильма получат денежный приз в три тысячи долларов.

Однако российский зритель картину не увидел. 5 апреля организаторы фестивали решили снять фильм с показа в Москве "под давлением обстоятельств". Неизвестный мужчина сообщил им, что в Чечне "недовольны" картиной, а её показ приведёт к "серьёзным последствиям". По данным "Новой газеты", человек, похожий на угрожавшего, называет себя в соцсетях помощником депутата Госдумы и бывшего министра печати Чечни Шамсаила Саралиева. Депутат-единоросс Виталий Милонов написал запрос в ФСБ с просьбой привлечь организаторов "Артдокфеста" по статье об экстремизме за фильм "Тихий голос".

Приз за лучшую режиссуру получил Виктор Косаковский, снявший фильм "Гунда" о жизни свиньи. Специальный приз жюри "Артдокфеста" получила картина Ирины Цилык "Земля голубая будто апельсин". Режиссёры обеих картин получат по одной тысяче долларов. Косаковский попросил передать свой приз жене погибшего в ЦАР режиссёра Александра Расторгуева Евгении Останиной.

"Артдокфест" проходил в Москве с 2 по 9 апреля при значительном давлении властей. В эти же дни фестиваль должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был сорван полицией и Роспотребнадзором, заявившем о нарушении действующих ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В Москве в день закрытия фестиваля активисты радикального движения SERB напали на основателя "Артдокфеста" Виталия Манского.

В Риге "Артдокфест" проходил с 28 апреля по 3 мая. Там же состоялась церемония вручения призов фестиваля.