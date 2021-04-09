Активисты прокремлёвского движения SERB совершили напали на режиссёра Виталия Манского на фестивале "Артдокфест" в Москве. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дождь".

Днём 9 апреля режиссёр давал интервью журналистам, в этом время к нему подбежали несколько человек, один из них попытался перехватить ему горло тканью.

Вмешавшиеся зрители отогнали нападавших и они убежали, рассказал он. Он находится в порядке и не пострадал.

Фестиваль документального кино проходит в Москве с 2 по 9 апреля. В эти же дни он должен был идти в Санкт-Петербурге, но там показы были отменены из-за действий властей.

7 апреля активисты SERB попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" белорусского режиссёра Артёма Лобача. В фильме рассказывается о переезде жителя Крыма в украинскую деревню после аннексии полуострова Россией.