Народный артист России Михаил Багдасаров умер от ковида

Народный артист России, дрессировщик кошачьих хищников Михаил Багдасаров умер 3 апреля от последствий перенесённой коронавирусной инфекции нового типа. Ему было 75 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Багдасаров родился в мае 1945 года в Баку, с 16 лет работал в цирке, с 1973-го начал выступать в цирке с собственной программой. Дрессировал тигров, леопардов, ягуаров и пум. Был известен как создатель и руководитель аттракциона "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми. Его дети Артур и Карина Багдасаровы также стали дрессировщиками.

В конце XX века во многих странах мира в обществе началась дискуссия об этичности использования диких животных в представлениях. Частичный или полный запрет на использование диких животных в цирке введён в десятках стран мира.

Багдасаров отрицал позицию зоозащитников о недопустимости использования животных, заявляя, что считает свою работу искусством. На заявления о жестоком обращении дрессировщиков с дикими животными, он говорил, что жестокий человек не сможет выйти из клетки с тиграми, рассказывала его дочь.