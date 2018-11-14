Жестокие забавы. Эфир в 21:05

В последние недели в разных цирках России произошли нападения животных на зрителей и дрессировщиков. Это ставит вопрос о том, должны ли вообще существовать цирки с животными. Следует ли запретить эксплуатацию только диких животных или также и домашних? Каково вообще будущее цирка в современном мире?

Гости программы – зоозащитницы Ирина Новожилова и Елена Иванова. Эфир в 21:05.