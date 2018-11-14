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Археология

Жестокие забавы. Эфир в 21:05

Театр "Уголок Дедушки Дурова" в Москве

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Почему запрещают цирки с животными?

В последние недели в разных цирках России произошли нападения животных на зрителей и дрессировщиков. Это ставит вопрос о том, должны ли вообще существовать цирки с животными. Следует ли запретить эксплуатацию только диких животных или также и домашних? Каково вообще будущее цирка в современном мире?

Гости программы – зоозащитницы Ирина Новожилова и Елена Иванова. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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