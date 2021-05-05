Адаптированные войска. Минобороны РФ отбирает в Крыму украинскую квартиру

В 2007 году ключ от квартиры Татьяне Шевчук вручил лично президент Украины Виктор Ющенко. До этого она с тремя детьми жила в общежитии на площади 16 квадратных метров. Шевчук тогда служила в военно-морских силах Украины. После аннексии Крыма военнослужащая нарушила присягу и перешла в вооруженные силы России. В конце 2014 года она упала и стала инвалидом. С тех пор Татьяна Шевчук судится с Минобороны России: российские власти Крыма требуют освободить квартиру, так как, с их точки зрения, речь идет о ведомственном жилье.

"Это был очень радостный день. Это президент Ющенко вручает мне ордер на квартиру", – показывает фотографию из личного архива Татьяна Шевчук журналисту сайта Украинской службы Радио Свобода "Крым.Реалии". В 2007 году она имела звание старший матрос и служила в ВМС Украины – после нескольких лет в вооруженных силах она из повара переучилась на бухгалтера, а к моменту получения жилья была уже связисткой.

Нам все время говорили: "Интегрированные, интегрированные. Предатели родины"

В 2014 году, когда началась так называемая "крымская весна", Татьяна Шевчук решила остаться в Севастополе, где живет с детства. Она дала присягу Вооруженным силам России, нарушив ту, которую давала Украине.

"После присоединения к России я продолжила служить в Вооруженных силах РФ. Наша часть перешла в Бельбек (речь о военном аэродроме, расположенном в Крыму. – Прим. РС), переподчинили нас на летную авиацию. Все руководство пришло из Ростова (Ростовской области России. – Прим. РС). Мы считались интегрированными. Нам все время говорили: "Интегрированные, интегрированные. Предатели родины", – вспоминает военнослужащая.

В конце 2014-го Татьяна Шевчук упала и получила травму спинного и головного мозга из-за перелома основания черепа и шейных позвонков. Падение привело к инвалидности – сейчас Татьяна с трудом передвигается.

"Несмотря на то что у меня в медицинской книжке было написано "Старший матрос не может выполнять служебные обязанности", начмед части сказал: "Меня это вообще не интересует, надевайте форму и выходите на построение". Мне стало на службе плохо, вызвали скорую помощь, а на следующий день меня уже забрали с инсультом в госпиталь", – рассказывает бывшая военнослужащая.

По словам Шевчук, в российских вооруженных силах ей отказывали в оформлении инвалидности, настаивали, чтобы она либо выполняла свои обязанности, либо писала рапорт на увольнение. "Я пришла к командованию части и сказала, что мне нужно оформить группу инвалидности. "Пишите рапорт на увольнение, и мы вам дадим документы на оформление группы, или вы оформите группу инвалидности после того, как уволитесь из вооруженных сил – через год", – добавляет она.

После аннексии Крыма, российские военные обещали тем бывшим украинским солдатам и офицерам, которые перешли на сторону России, учесть годы службы в украинской армии. У Татьяны их было более 17 и еще полтора года в российских войсках. После увольнения из армии она имела право получить вместо служебной квартиры другое жилье или денежный сертификат. Но в 2015 году этого предоставлено не было.

Получается, что мы стали людьми третьего сорта

"В 2017 году я получила документы: квартира является собственностью города. Через суд я оформила договор социального найма, поскольку на тот момент Министерство обороны России меня не обеспечило жильем", – объясняет бывшая украинская военнослужащая. Однако оформить жилье в собственность у Татьяны Шевченко не получилось. По ее словам, это было связано с тем, что в январе 2019 года власти Севастополя передали многоквартирный дом, в котором она живет, в собственность Минобороны России. Теперь от Татьяны требуют освободить квартиру. Взамен теперь уже ведомственной квартиры ей предложили другую – меньшей площади и в другом районе города. Но бывшая военнослужащая отказалась, так как эта квартира находится на четвертом этаже, а она с трудом ходит после полученной травмы.

Татьяна Шевченко решила судиться с властями Севастополя и российским Минобороны. Она требует признать, что квартира, в которой он проживает, стала ведомственной незаконно. По международному праву, владельцем недвижимости являются Военно-морские силы Украины. Более того, на момент получения инвалидности и увольнения из вооруженных сил России дом, в котором Татьяна Шевчук проживает, не принадлежал российскому Министерству обороны.

"Во время перехода (на службу в ВМС России. – Прим. РС) нам говорили: "Не переживайте, вы не будете ничем ущемлены. Вас никто не будет выселять из жилья". Но получается, что мы стали людьми третьего сорта", – говорит бывшая военнослужащая.

Редакция сайта Радио Свобода "Крым.Реалии" направила запрос в Минобороны России: в Департамент военного имущества и в Крымское территориальное управление имущественных отношений. В нем был задан вопрос, почему Татьяна Шевчук не может оформить в собственность квартиру, в которой проживает более 13 лет, и почему жилье задним числом признали ведомственным. На момент публикации статьи ответа на него не последовало.

Власти Севастополя и Минобороны России пытаются доказать в суде, что Татьяна не имеет права арендовать квартиру, в которой живет. Если они выиграют суд, ее и двух дочерей выселят.

"По материалам этого уголовного производства в Офис прокурора международного уголовного суда направлены информационные сообщения о нарушении правил и обычаев войны, а именно о присвоении имущества", – рассказал Егор Ребров из прокуратуры Крыма, которая находится на подконтрольной Киеву территории. По его словам, Военно-морские силы Украины до сих пор являются владельцем этого и другого имущества в Крыму согласно международному праву, так как принадлежность полуострова России не была признана мировым сообществом.