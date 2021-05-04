Подростка, обвиняемого по делу "канских террористов", выпустили из СИЗО 

15-летнего Никиту Уварова, обвиняемого по делу так называемых "канских террористов", выпустили из СИЗО, в котором он находился почти одиннадцать месяцев. Красноярский краевой суд признал незаконным продление ареста Уварову от 6 апреля, при этом никакой другой меры пресечения подростку не избрали.

В марте Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил несколько уголовных дел на подростков из города Канск, которые якобы планировали "взорвать" здание ФСБ, играя в компьютерную игру Minecraft. Их обвинили в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённых группой лиц по предварительному сговору.

До этого СК обвинял тех же школьников в организации террористического сообщества и участии в нём, но позже прекратил это дело из-за отсутствия состава преступления.

Самих подростков задержали летом 2020-го года после расклеивания листовок в поддержку обвиняемого в изготовлении взрывного устройства аспиранта МГУ Азата Мифтахова, позже приговорённого к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ. Сотрудники ведомства отобрали у школьников телефоны, получили доступ к их переписке, в которой прочитали о том, что подростки построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки".

Никиту Уварова, которому на момент задержания было 14 лет, отправили в СИЗО, двух других обвиняемых - под домашний арест. Подростки вину не признают.