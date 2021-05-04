RFI опубликовало свидетельства зверств российских наёмников в Африке 

Французское СМИ RFI опубликовало расследование о деятельности российских наёмников в Центральноафриканской республике с десятками живых свидетельств преступлений, совершённых ими.

Речь идёт о трёх военизированных группировках, воющих в ЦАР на стороне правительственной армии: ЧВК Вагнера, Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. По данным RFI, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, совершают групповые изнасилования и занимаются грабежами.

Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наёмников в Африке. В нём сообщается, что только с января по середину апреля этого года российские военные специалисты совершили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

Среди преступлений, подробно описанных в публикации - расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей, казнь в середине февраля трёх мирных жителей в мечети, групповое изнасилование 25 февраля 24-летней местной жительницы.

Посольство России в ЦАР пока не комментировало материал, опубликованный RFI, но ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию, которая содержится в нём, "спекуляцией". В дипмиссии также считают, что эксперты ООН не предъявили "неопровержимых доказательств".