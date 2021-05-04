RFI опубликовало свидетельства зверств российских наёмников в Африке 

Французское СМИ RFI опубликовало расследование о деятельности российских наёмников в Центральноафриканской республике с десятками живых свидетельств преступлений, совершённых ими.
Речь идёт о трёх военизированных группировках, воющих в ЦАР на стороне правительственной армии: ЧВК Вагнера, Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. По данным RFI, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, совершают групповые изнасилования и занимаются грабежами.
Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наёмников в Африке. В нём сообщается, что только с января по середину апреля этого года российские военные специалисты совершили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.
Среди преступлений, подробно описанных в публикации - расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей, казнь в середине февраля трёх мирных жителей в мечети, групповое изнасилование 25 февраля 24-летней местной жительницы.
Посольство России в ЦАР пока не комментировало материал, опубликованный RFI, но ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию, которая содержится в нём, "спекуляцией". В дипмиссии также считают, что эксперты ООН не предъявили "неопровержимых доказательств".
- В Центральноафриканской республике с 2013-го года идёт вооружённая борьба между повстанцами и действующими властями. Из России в ЦАР для помощи президенту республики перебрасываются военные консультанты и наемники с тяжёлыми вооружениями и бронетехникой. Западные СМИ сообщали, что общее количество росийских наёмников может составлять около двух тысяч человек. Они воюют вместе с правительственной армией, а также охраняют ключевые контрольные пункты и стратегические объекты. В Кремле это отрицают. Посол России в ЦАР заявляет о присутствии 535 российских "инструкторов", которые "не участвуют в боевых действиях, если только их самих не атакуют".
- 30 июля 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали фильм-расследование о деятельности наёмников из "частной военной компании Вагнера" – российского неофициального военного подразделения, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в наземных операциях в Сирии и в войне на востоке Украины. Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связанные с руководством "ЧВК Вагнера". Кроме того, центру "Досье" удалось доказать, что связанные с Евгением Пригожиным специалисты – и, в частности, советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров – целенаправленно вбросили в СМИ версию об убийстве журналистов в результате банального ограбления.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.