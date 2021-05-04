В Госдуму внесён закон, запрещающий причастным к "экстремизму" избираться

Во вторник на рассмотрение депутатов Госдумы внесено два законопроекта, ужесточающих антиэкстремистское законодательство и ответственность за участие в деятельности "нежелательных организаций".

Один из законов запрещает участвовать в парламентских выборах тем, кто "причастен к деятельности общественного или религиозного объединения, а также иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими". В документе указано, что запрет будет распространяться почти на всех членов такой организации - от учредителей до простых работников.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков считает, что законопроект разработан специально против команды оппозиционного политика и тех, кто её поддерживает.

"Жертвовал нам хотя бы копейку в течение последнего года, работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет - тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. Это открытое поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм", - прокомментировал законопроект Волков.

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Другой законопроект, внесённый во вторник в Госдуму, ужесточает статью уголовного кодекса об участии в деятельности "нежелательных организаций". Согласно документу, ответственность по ней будет наступать не только для тех, кто участвует в деятельности таких организаций в России, но и для тех, кто помогает им за рубежом.

Кроме того, уголовная ответственность за руководство "нежелательной организацией" будет наступать сразу. Сейчас она наступает после совершения двух правонарушений в течение года по аналогичной статье административного кодекса.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что установлены "многочисленные факты прохождения российскими гражданами за пределами территории Российской Федерации обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств".