Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом опубликована на сайте службы. В перечне указано, что в список внесена общественная организация "Штабы Навального". Её юридически не существует, заявлял ранее глава региональных проектов Навального Леонид Волков.

Прокуратура потребовала признать фонды и штабы сторонников Навального экстремистскими 16 апреля – когда оппозиционер держал в колонии голодовку, а его сторонники готовили большой митинг в его защиту. По утверждениям ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Суд начал предварительное рассмотрение дела о внесении в список экстремистских организаций уже внесённого в перечень иностранных агентов Фонда борьбы с коррупцией. Адвокат фонда был задержан в пятницу и доставлен на допрос, как утверждается, по другому делу.

26 апреля прокуратура Москвы сообщила, что приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску о признании их экстремистскими, поскольку "лидеры и участники фондов и "Штабов Навального" продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции". Имеются в виду акции протеста 21 апреля. Прокуратура пригрозила штрафами тем, кто будет продолжать участвовать в деятельности штабов.

29 апреля соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов политика. По его словам, сохранение работы сети штабов в нынешнем виде невозможно, так как она немедленно будет подведена под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает.