Прокуратура ФРГ рассмотрит иски белорусов против Лукашенко

Адвокаты десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением против Александра Лукашенко. Авторы жалобы пострадали от пыток в ходе разгона прошлогодних массовых протестов. Они обвиняют Лукашенко в преступлениях против человечности.

Ещё более ста человек готовы присоединиться к иску. Все они были задержаны на митингах и утверждают, что их избивали и унижали, сутками не давали есть и спать. Это привело к проблемам со здоровьем.

Заявление против Лукашенко подано в прокуратуру ФРГ, поскольку германское законодательство позволяет расследовать преступления против человечности независимо от того, где они были совершены. Адвокаты утверждают, что Лукашенко и представителям силовых ведомств у них на родине за пытки не грозят никакие правовые последствия. С начала протестов в августе прошлого года белорусские власти не завели ни одного дела по фактам пыток или насилия в отношении участников акций протеста.

Ранее белорусы, ставшие жертвами репрессий, подали около 50 подобных жалоб в ведомства Литвы, Польши и Чехии.

С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.

Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко и ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.

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