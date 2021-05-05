"Левада": послание Путина парламенту посмотрела четверть россиян

Доля россиян, уверенных, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию окажет серьезное влияние на жизнь страны, уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Согласно опросу "Левада-центра" (включен российскими властями в список иностранных агентов), 54 процента из тех, кто смотрел послание или просто знает о его содержании, считают, что слова Путина могут существенно изменить положение дел в России, 41 процент уверен в обратном. В прошлом году эти показатели были равны шестидесяти одному и тридцати пяти процентам - соответственно.

Трансляцию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, по данным социологов, посмотрели полностью или почти полностью 24 процента опрошенных россиян. При этом почти треть жителей страны (29 процентов) вообще ничего не слышали о послании. Среди молодых людей таких 40 процентов.

В прошлом году, когда Путин выступил перед парламентом, предложив внести изменения в Конституцию России, с посланием президента были знакомы 78 процентов россиян.

Ранее опрос "Левада-центра" показал, что в апреле самым запомнившимся для россиян событием стало обращение президента России к парламенту. Об этом заявили 17 процентов респондентов. На втором месте — голодовка политика Алексея Навального и объявленный его сторонниками митинг в его поддержку.