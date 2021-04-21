Путин в бою с Шерханом и "мелкими табаки"

Владимир Путин выступил в Манеже. В президентском послании Федеральному собранию он ожидаемо объявил о том, что борьба с пандемией в России идет лучше, чем в других странах. Дано много обещаний социальных выплат, которые начнутся как раз к сентябрьским выборам Госдуму.

Путин обвиняет Запад в перевороте в Украине и отказе осудить подготовку госпереворота в Беларуси. Президент РФ обвиняет Запад в недружественных акциях против России по любому поводу: "Россию цепляют... вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки и подвывают, чтобы задобрить своего суверена», - сказал Путин. "Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели... Ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким", - знакомо пригрозил президент России.

Послание прозвучало на фоне начавшихся в России 21 апреля акций протеста в защиту Алексея Навального. Сторонников Навального арестовывают уже с самого утра. Голодовка Алексея Навального продолжается в больнице в колонии строгого режима во Владимире. Власти не пускают к нему его врачей.

Положение в стране и мире обсуждают политик и психолог Леонид Гозман, политик и экономист Владимир Милов, политолог Андрей Пионтковский. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 21 апреля в 17:05