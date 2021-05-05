Трамп запустил собственный сайт для общения со сторонниками

Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственный сайт для общения со своими сторонниками. На этом веб-ресурсе, как сообщается, будет размещаться информация непосредственно с "рабочего стола" бывшего главы Белого дома.

Сторонникам Трампа предлагается зарегистрироваться на сайте и помочь команде бывшего президента "сделать Америку снова великой".

Аккаунт Трампа был заблокирован соцсетью Twitter, а также приостановлен в Facebook и YouTube после январского штурма Капитолия. С тех пор экс-президент публикует свои сообщения в виде пресс-релизов. Отныне все они будут размещаться на новом сайте. Пользователи смогут "лайкать" публикации Трампа и делиться ими в Facebook и Twitter.

В марте советник Трампа Джейсон Миллер анонсировал появление новой социальной сети. Теперь, комментируя в твиттере открытие сайта Трампа, он подчеркнул, что этот веб-ресурс не является разрекламированной ранее соцсетью.

На сайте уже появились первые записи. Среди них – публикации, которые повторяют признанные ложными утверждения Трампа о том, что якобы именно он, а не Байден, выиграл прошлогодние президентские выборы.

Сегодня, 5 мая, наблюдательный совет компании Facebook намерен определить дальнейшую судьбу аккаунта Трампа – восстановить или навсегда закрыть. YouTube обещал восстановить аккаунт Трампа только после того, когда администрация видеохостинга решит, что угроза "насилия" со стороны последователей бывшего президента уменьшится. В Twitter на аккаунт Трампа были подписаны почти 90 миллионов пользователей.