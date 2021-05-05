Десятки адвокатов подали жалобы на меру пресечения Ивану Павлову

Не менее 40 адвокатов подали апелляции на решение суда по мере пресечения главе "Команды 29" адвокату Ивану Павлову. Его подозревают в разглашении данных предварительного следствия по делу обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Суд запретил Павлову общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

"Единство адвокатской корпорации видно не только на словах — десятки коллег нашли время в праздничные дни изучить материалы дела и подать апелляционные жалобы на вопиющее решение Басманного суда, которым Ивану Павлову была избрана мера пресечения", - подчеркнул адвокат из "Команды" Евгений Смирнов.

Ранее коллеги Павлова рассказали, что следователь ФСБ по делу Сафронова угрожал адвокату уголовным делом.

Сотрудники ФСБ задержали Ивана Павлова 30 апреля в Москве. По версии следователей, адвокат, в частности, передал для дальнейшей публикации постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сафронова. Юрист заявил, что ничего предосудительного не совершал. По предъявленному обвинению Павлову грозит до трёх месяцев ареста. Его также могут лишить адвокатского статуса.

Павлов больше 20 лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов госбезопасности. В частности, сейчас он, помимо интересов Сафронова, представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список "иноагентов") в деле о признании ФБК экстремистской организацией.

Одновременно адвокат борется за прозрачность государства и пытается обязать ФСБ рассекретить свои архивы.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: