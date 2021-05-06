Признанный иноагентом журналист перевёл деньги чиновникам

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, признанный российскими властями иностранным агентом, перечислил деньги через мобильный банк губернатору Псковской области и мэру Пскова, а также депутату Госдумы, представляющему регион. Об этом Камалягин сообщил в интервью "Медузе" (внесена российскими властями в список иностранных агентов).

По словам журналиста, он перевел деньги по номерам телефонов ещё в январе, вскоре после получения статуса "СМИ/физическое лицо - иностранный агент". В последнем отчете Минюста Камалягин отчитался, что чиновники получили финансирование от "иностранного агента". "В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с "иностранными агентами" лицах. По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей (рекламной) площади должны указывать, что они связаны с "иноагентами", - рассказал Денис Камалягин.

Депутат, глава администрации и губернатор вернули деньги назад после того, как журналист публично рассказал о переводе средств. По словам Камалягина, он хотел провести эксперимент и найти возможность еще раз обсудить закон об иностранных агентах. Он отметил, что правовые последствия для чиновников и депутатов пока не наступили. "Разумеется, по той букве закона, которая есть, по тем статьям закона о СМИ, которые есть, любой человек, которому пришли какие-то деньги из-за рубежа и у него есть страничка в любой соцсети, он может быть признан иностранным агентом. Вопрос практики применения, к кому конкретно применяются эти статьи — это другой вопрос", - рассказал Денис Камалягин в разговоре с "Дождем".