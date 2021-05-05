Псковский городской суд признал законным решение министерства юстиции России о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в реестр СМИ- иностранных агентов. На заседании выяснилось, что она включена в список за статьи об активистах, пытках в колонии и глушении связи рядом с тюрьмами в Псковской области. При этом на суде не удалось выяснить, агентом какой страны её считает российское государство.
Савицкая, которая сотрудничает с Радио Свобода и редакцией Север.Реалии, была признана СМИ-иностранным агентом в декабре прошлого года. Журналистка и её защита требовали признать незаконным это решение и исключить её из реестра. Её присутствие в нём, в частности, вынуждает её вести персональную финансовую отчётность перед государством и указывать свой статус в социальных сетях.
На заседании сторона Савицкой безуспешно пыталась добиться у представителя министерства иностранных дел информации о том, агентом какой страны её считает государство, передаёт "Коммерсантъ". Многие документы из МИДа, прокуратуры и ряда других ведомств были присланы в суд под грифом "для служебного пользования", из-за чего с ними не смогла ознакомиться сама журналистка и её адвокаты. Суду в качестве доказательства её иноагентсткой деятельности также были предоставлены её материалы, в которых она описывала события в стране.
"Сегодня ни одно связанное с государством СМИ не докладывает о настоящих проблемах народа. А Радио Свобода – пишет. Меня сделали иноагентом за то, что я кричу на всю страну о несправедливости, о людях, которым не дают жить. Но все должны знать: настоящие иноагенты сегодня сидят в Кремле и Госдуме, потому что они против россиян и счастливой России будущего, а я за", – цитирует редакция "Севера" Савицкую.
Её адвокат сообщил ТАСС, что намерен обжаловать сегодняшнее решение во всех инстанциях, включая Европейский суд по правам человека.
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