В Чечне задержаны трое подозреваемых в колдовстве

Трое жителей Чечни задержаны по подозрению в мошенничестве за занятие колдовством. С ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости их действий с точки зрения ислама, после чего они пообещали больше не заниматься такой деятельностью. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Задержанные были отчитаны перед камерами государственного канала ГТРК "Грозный". Профилактическую беседу с ними провёл главный специалист Центра исламской медицины. Утверждается, что колдунов жаловались местные жители.

Согласно российской конституции, Россия является светским государством. Оккультные практики не запрещены законодательством. Это не мешает чеченским властям преследовать практиков оккультизма за несоответствия их действий исламу.

Обвиняемых в колдовстве регулярно показывают по госканалу в Чечне. В 2019 году одна из них покаялась на камеру, заявив, что была на неправильном пути, и называв себя “самым грязным созданием на свете, хуже шайтана”.