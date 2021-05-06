В Чечне задержаны трое подозреваемых в колдовстве

Трое жителей Чечни задержаны по подозрению в мошенничестве за занятие колдовством. С ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости их действий с точки зрения ислама, после чего они пообещали больше не заниматься такой деятельностью. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Задержанные были отчитаны перед камерами государственного канала ГТРК "Грозный". Профилактическую беседу с ними провёл главный специалист Центра исламской медицины. Утверждается, что колдунов жаловались местные жители.
Согласно российской конституции, Россия является светским государством. Оккультные практики не запрещены законодательством. Это не мешает чеченским властям преследовать практиков оккультизма за несоответствия их действий исламу.
Обвиняемых в колдовстве регулярно показывают по госканалу в Чечне. В 2019 году одна из них покаялась на камеру, заявив, что была на неправильном пути, и называв себя “самым грязным созданием на свете, хуже шайтана”.
- В марте 2021 года депутат-единоросс Виталий Милонов внёс в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконные занятия магией и народной медициной. Максимально предусмотренное наказание по этой статье — до трёх лет колонии, если незаконная магия привела к смерти человека. Наука существование магии, чародейства и волшебства не допускает.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.