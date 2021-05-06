На Олимпиаде в Токио впервые выступит спортсменка-трансгендер

На предстоящей летом Олимпиаде в Токио почти наверняка впервые в истории выступит трансгендер. Речь идёт о 43-летней штангистке Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

Хаббард пока не включена в состав новозеландской олимпийской сборной. Однако, как заметил в комментарии The Guardian источник в Международной федерации тяжелой атлетики, она автоматически пройдёт квалификацию из-за изменений в правилах Международного олимпийского комитета. Обновлённые в 2015 году правила позволяют трансженщинам выступать в женской весовой категории без операции по смене пола при низком уровне тестостерона в течение как минимум года, отмечает издание "Коммерсантъ".

Лорел Хаббард была мужчиной до 35 лет. До смены пола её звали Гэвин. На счету атлетки, выступающей в супертяжелой весовой категории, серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.

Её выбор для участия в будущей Олимпиаде, как ожидается, резко разделит общественное мнение на тех, кто считает решение огромным шагом вперёд для спортсменов-трансгендеров, и тех, кто полагает, что Хаббард извлекает сейчас выгоду из несправедливого преимущества.