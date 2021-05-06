В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина от ковида

Российские власти зарегистрировали для использования на территории страны четвёртую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа — "Спутник Лайт". Она представляет собой первый компонент векторной вакцины "Спутник". В отличие от "старшей" вакцины, облегчённая версия требует одного введения, а не двух, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

"Спутник Лайт" — первая однокомпонентная вакцина, допущенная до российского рынка. Её создатели оценивают эффективность препарата в 79,4 процента — у двухкомпонентного препарата она оценена разработчиками в 91,6 процента. Однако создатели предполагают, что её продажи будут вестись в основном на внешние рынки.

Руководитель разработчика "Спутника", директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявлял, что препарат планируется использовать для вакцинации в странах, испытывающих дефицит вакцины. Кроме того, он может быть использован для ревакцинации уже привитых, следует из его патентной заявки.

Для допуска к внешним рынкам вакцина потребует перерегистрации в других странах. "Спутник V" сейчас одобрен для использования в 64 государствах и проходит изучение медицинским регулятором Евросоюза. Однако вакцина до сих пор не рекомендована для использования Всемирной организацией здравоохранения.