Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина от ковида

Российские власти зарегистрировали для использования на территории страны четвёртую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа — "Спутник Лайт". Она представляет собой первый компонент векторной вакцины "Спутник". В отличие от "старшей" вакцины, облегчённая версия требует одного введения, а не двух, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

"Спутник Лайт" — первая однокомпонентная вакцина, допущенная до российского рынка. Её создатели оценивают эффективность препарата в 79,4 процента — у двухкомпонентного препарата она оценена разработчиками в 91,6 процента. Однако создатели предполагают, что её продажи будут вестись в основном на внешние рынки.

Руководитель разработчика "Спутника", директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявлял, что препарат планируется использовать для вакцинации в странах, испытывающих дефицит вакцины. Кроме того, он может быть использован для ревакцинации уже привитых, следует из его патентной заявки.

Для допуска к внешним рынкам вакцина потребует перерегистрации в других странах. "Спутник V" сейчас одобрен для использования в 64 государствах и проходит изучение медицинским регулятором Евросоюза. Однако вакцина до сих пор не рекомендована для использования Всемирной организацией здравоохранения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG