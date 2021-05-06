Сторонники независимости Шотландии борются за большинство на выборах

В Шотландии, Уэльсе и ряде регионов Англии, включая Лондон, в четверг проходят выборы в местные и региональные органы власти. Это крупнейшее голосование в Великобритании после парламентских выборов 2019 года, принесших победу консерваторам.
От исхода выборов, в частности, зависит, получат ли сторонники независимости Шотландии достаточно сильный мандат для переговоров с Лондоном, останется ли на второй срок мэром Лондона лейборист Садик Хан, смогут ли лейбористы вернуть часть позиций, утраченных в Англии в последние годы.
Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекцией, подсчёт голосов будет вестись медленнее, чем обычно, и результаты, скорее всего, станут известны только в пятницу или в последующие дни.
Наибольший интерес прикован к выборам в Шотландский парламент. Наблюдатели отмечают, что в случае, если ныне правящая в регионе Шотландская национальная партия получит уверенное большинство, она сможет трактовать это как мандат от избирателей на переговоры с Лондоном об организации нового референума о независимости. Партия выступала против выхода Великобритании из ЕС. В нынешнем созыве шотландского парламента это ведущая сила, но абсолютного большинства у неё нет. Опросы не дают чёткого ответа на вопрос о том, смогут ли сторонники независимости получить большинство. Их главные соперники - консерваторы, сторонники единства Великобритании.
В Уэльсе ожидается победа правящих там лейбористов. В Лондоне, по опросам, лидирует действующий мэр Садик Хан - однако неясно, сможет ли он набрать более 50 процентов голосов, или же встретится во втором туре со своим главным соперником, консерватором Шоном Бэйли.
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