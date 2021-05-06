За день до взрыва в Врбетице работникам склада дали отгул

15 октября 2014 года, за день до первого взрыва на складе в селении Врбетице в Чехии, в организации которого чешские власти подозревают сотрудников российской военной разведки (ГРУ), рабочие склада получили неожиданное указание взять отгул. В этот день склад посетил, по данным следствия, только один человек - владелец арендовавшей его оружейной компании IMEX Group Пётр Бернатик. Об этом говорится в расследовании Чешского радио.

На склад боеприпасов Бернатик пришёл один, что, по свидетельству работников, было "необычно, так как ранее до этого он всегда ходил проверять товар вдвоем с кем-нибудь". Поведение арендатора привлекло внимание следствие. Как стало известно Чешскому радио, в феврале нынешнего года Бернатик был на 48 часов задержан, у него прошли обыски. Следователи-криминалисты допрашивали его ввиду подозрений в скрытии информации в связи со взрывами.

По данным Чешского радио, Бернатик проходит по делу в качестве подозреваемого, по крайней мере, в сокрытии фактов. Следствие выясняет, помогал ли он, сознательно или нет, российским агентам попасть на склад. По словам адвоката Бернатика, то, что работникам за день до взрыва дали отгул, и в тот же день склад посетил владелец компании-арендатора - это совпадение. Сам предприниматель отказался давать комментарии.

В расследовании, как пишут чешские СМИ, помимо предполагаемых агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, известных под именами Руслан Боширов и Александр Петров, фигурирует ещё один россиянин. Это Николай Шапошников, бывший российский военнослужащий, который в настоящее время, как утверждается, имеет чешское гражданство. В Чехию он переехал 27 лет назад. Именно Шапошников, согласно новостному серверу Seznam, отправил Бернатику, с которым он знаком, электронное письмо с указанием дней, когда агенты ГРУ , выдававшие себя за оружейных инспекторов, прибудут в Врбетице. Во время взрывов он сам находился в Чехии - хотя уже давно живёт в Греции. Известно, что полиция его допрашивала, других подробностей пока выяснить не удалось.

Чепига и Мишкин прибыли в Чехию в октябре 2014 года за несколько дней до первого взрыва и зарегистрировались на три дня в отеле в Остраве. Пока не были представлены свидетельства того, что они непосредственно были на складе в Врбетице.

Чешские власти объявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля. Руководители Чехии - за исключением президента Милоша Земана - утверждают, что есть только одна версия взрывов, а именно причастность России. Предположительно целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставки за рубеж, возможно в Украину. При взрывах погибли двое сотрудников фирмы IMEX. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, после серии ответных шагов каждой из сторон Россия и Чехия в принципе согласились на уравнивание числа сотрудников диппредствительств каждой из стран. Россия обвинения в причастности к взрывам категорически отрицает.