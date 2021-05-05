Bellingcat: Мишкина и Чепигу повысили. Сейчас они работают на Кремль

Офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а также подозреваемые чешскими властями в организации взрыва в городе Врбетиц, получили повышение и в данный момент работают на Кремль. Об этом заявил член международной расследовательской группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев.

Грозев не уточнил, чем именно в Кремле занимаются Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время. "Всё, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами", - отметил Грозев, добавив, что в 2014-м году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.

Последний раз Мишкин и Чепига появлялись на публике в сентябре 2018 года, когда в интервью телеканалу Russia Today они под именами Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль. Также сотрудники ГРУ утверждали, что Британию они посещали исключительно с туристическими целями.