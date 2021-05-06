Эстония заявила о нарушении границы Ил-96. Он принадлежит отряду "Россия"

Министерство обороны Эстонии заявило, что российский широкофюзеляжный самолёт Ил-96 утром 5 мая нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.



По данным эстонской стороны, российский самолёт пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты.



"Транспондер самолёта был включён, но у самолёта не было плана полёта и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения", - сказано в сообщении. 6 мая в МИД Эстонии вызвали российского посла и вручили ему ноту протеста. В сообщении отмечается, что это второй подобный случай в 2021 году. Российская сторона сообщение не комментировала.

Как обнаружил РБК при помощи сервиса FlightRadar, самолёт Ил-96 с бортовым номером RA-96017 5 мая около 9 утра вылетел из Москвы, пролетел над Финским заливом на расстоянии от острова Вайндлоо, над скандинавскими странами долетел до Исландии, после чего в тот же день вернулся в Москву.

Ил-96 с этим бортовым номером входит в парк специального лётного отряда "Россия", которые осуществляет, помимо прочего, перевозки высших российских руководителей. 19 апреля этот самолёт прилетал в Прагу, чтобы вывезти на родину высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Зачем он летал в Исландию - неизвестно. Американские СМИ называли Рейкъявик одним из возможных мест проведения саммита президентов США и России, однако даты и место проведения этой встречи ещё не подтверждены. РБК направил запрос пресс-секретарю управления делами президента.