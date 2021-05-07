В Москве задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина

В Москве задержали участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом она сообщила в инстаграме.

Четверо полицейских поджидали Никульшину у подъезда её дома. Видео задержания опубликовано в телеграм-канале издания "Открытые медиа". По словам активистки, сотрудники полиции объяснили задержание фразой "раз, старший сказал, значит, есть за что".

Никульшину отвезли в ОВД "Дорогомилово". Ей вменяют неповиновение полицейским, в связи с чем — пока неизвестно, сообщил адвокат Мансур Гильманов.

Сама активистка связала задержание с запланированной на сегодня съемкой кино. Как предположила Никульшина, полицейские могли подумать, что она планирует устроить акцию.