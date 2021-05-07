Гибель нерп в Каспийском море может быть связана с ловлей рыбы

Вынесенные на берег Каспийского моря краснокнижные нерпы могли погибнуть из-за попадания в рыболовные тралы. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии России.

Там предположили, что морские млекопитающие попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назвал ситуацию "вопиющей". Под угрозу поставлена популяция редких животных, потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством, заявил министр.

В сообщении ведомства подчеркивается, что записи, фотографии, gps-координаты каждого из 170 особей, обнаруженных на берегу Каспийского моря, отправлены в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Накануне представитель научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров сообщил, что ученые из Москвы и Дагестана обнаружили на побережье Каспийского моря возле Махачкалы более 150 погибших нерп, с части из которых были сорваны шкуры. "Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа", – сказал Никифоров. Учёные предположили, что причинами гибели млекопитающих могут быть как загрязнение моря опасными отходами, так и деятельность рыболовецких судов.

Каспийский тюлень – единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. Эти животные занесены в российскую Красную книгу как редкие, а в международную – как вымирающие.