Журналисты нашли владельца паспорта, который использовал в Чехии "Петров"

Паспорт гражданина Республики Молдова, поддельную копию которого предположительно использовал в Чехии в 2014 году сотрудник российской военной разведки Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), принадлежал реальному лицу. Об этом написал в фейсбуке журналист исследовательского издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, идентифицировать владельца паспорта удалось молдавским журналистам при помощи зарубежных коллег.

Ранее копию паспорта гражданина Молдавии на имя Николай Попа опубликовала расследовательская группа Bellingcat. Утверждается, что она фигурирует в материалах чешского следствия о взрывах на складах боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году, в которых подозревают сотрудников ГРУ. Копии поддельных паспортов на имена граждан Таджикистана и Молдавии были, как утверждается, направлены на склад, чтобы российские агенты получили туда допуск. При этом в паспорт на имя Попы была вклеена фотография Мишкина-"Петрова". Неизвестно, однако, был ли этот паспорт использован в реальности для попадания на склад. В Чехию сотрудники ГРУ въехали по другим поддельным паспортам – на имена россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как выяснили молдавские журналисты, для изготовления поддельной копии паспорта на имя Николая Попы был использован паспорт гражданина Республики Молдова Виталия К. из Дрокиевского района Молдавии. Он живёт в США. Его личность удалось идентифицировать благодаря базе данных авиаперелётов. Выяснилось, что молдаванин пользовался своим паспортом ещё в 2015 году, то есть уже после взрывов на чешских складах. В частности, он летал по нему из Нью-Йорка в Кишинёв транзитом через Москву. Журналисты связались с Виталием К., который подтвердил эту информацию, подчеркнув, что в Москве не покидал транзитную зону аэропорта. По его словам, при перелётах не возникло никаких проблем.

В паспорте, который использовал Мишкин-"Петров", от настоящего паспорта оставили номер и год выдачи. Имя и даты рождения были подделаны.

В Молдавии идёт проверка обстоятельств фальсификации паспорта гражданина страны. Пока о каких-либо версиях и подозреваемых не сообщалось.