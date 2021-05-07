Twitter заблокировал аккаунты с ретрансляцией сайта Дональда Трампа

Социальная сеть Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, который ретранслировал заявления с официального сайта 45 президента США Дональда Трампа. Позднее были заблокированы ещё несколько подобных аккаунтов.

Трамп, ещё во время своего президентства, был пожизненно заблокирован в сервисе. В Twitter заявили каналу NBC, что считают ретрансляцию сообщений политика нарушением блокировки и будут противодействовать этому.

Официальный представитель Трампа Джейсон Миллер заявил каналу NBC, что команда 45 президента не имела отношения к заблокированным аккаунтам. Блокировка произошло через день после того, как Трамп открыл новый сайт для общения со своими сторонниками.