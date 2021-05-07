В Иркутской области школьники вышли на шествие с портретами Путина

В городе Вихоревка Иркутской области прошло массовое шествие, в ходе которого школьники из движения "Юнармия" держали в руках портреты президента России Владимира Путина, а также транспаранты с его цитатами. Об этом сообщает "Тайга.Инфо", информация появилась также в соцсетях.

Мероприятие прошло 6 мая. На появившихся в Сети фотографиях юноши и девушки в форме "Юнармии" держат несколько портретов Путина в рамках, похожих на те, которые используются во время акции "Бессмертный полк".

Начальник регионального штаба "Юнармии" Александр Старухин сказал журналистам, что шествие стало частью проекта "Одной мы связаны судьбой", приуроченного ко дню Георгия Победоносца, считающегося покровителем Вооружённых сил. "Костюмированное шествие представлено разными эпохами в том числе эпохой Путина... Мы решили свою колонну обозначить ЮА с портретами Путина, цитатами его выступлений", – сказал Старухин. По его словам, в шествии также участвовали представители казачества, силовых структур, детских садов и школ.

На сайте мэрии Вихоревки указано, что на 6 мая в городе запланирован концерт "Одной мы связаны судьбой", который "посвящен святому Георгию Победоносцу". При этом официально в Иркутской области запрещены массовые мероприятия под предлогом эпидемии коронавирусной инфекции.