Байден подтвердил готовность встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден подтвердил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга, который транслировала сеть C-SPAN. По его словам, время и место предстоящего саммита все еще прорабатываются.

Отвечая на вопрос журналиста, американский лидер сообщил, что на его готовность провести встречу с Путиным не повлияет наращивание российских войск у границ с Украиной. "Это не влияет на мое желание встретиться тет-а-тет. К тому же обратите внимание: раньше у него (у Путина – ред.) было больше войск. Сейчас он отводит их", – сказал Байден.

Речь идет о масштабной переброске российских войск к украинским границам и в аннексированный Крым. Российские власти называют происходящее "учениями". Руководство Украины, США, ЕС и других стран полагают, что группировка сформирована для потенциального масштабного вторжения на украинскую территорию. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск. Это произошло вскоре после того, как Байден позвонил Путину, предложив ему провести встречу и в то же время предупредив о санкциях. Ограничительные меры были введены на следующий день после телефонного разговора.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, американские официальные лица и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждают, что возле украинских границ по-прежнему остаются десятки тысяч российских солдат. В Североатлантическом блоке и США сообщили, что внимательно следят за действиями российской группировки.

Заявление Байдена последовало на фоне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с украинскими депутатами, президентом Владимиром Зеленским, а также другими представителями власти и гражданского общества. Блинкен пообещал, что США не оставят без ответа любые агрессивные и безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. В интервью украинской службе Радио Свобода глава Госдепартамента подчеркнул: "Если Россия продолжит агрессивные действия, мы ответим".