Байден подтвердил готовность встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден подтвердил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга, который транслировала сеть C-SPAN. По его словам, время и место предстоящего саммита все еще прорабатываются.
Отвечая на вопрос журналиста, американский лидер сообщил, что на его готовность провести встречу с Путиным не повлияет наращивание российских войск у границ с Украиной. "Это не влияет на мое желание встретиться тет-а-тет. К тому же обратите внимание: раньше у него (у Путина – ред.) было больше войск. Сейчас он отводит их", – сказал Байден.
Речь идет о масштабной переброске российских войск к украинским границам и в аннексированный Крым. Российские власти называют происходящее "учениями". Руководство Украины, США, ЕС и других стран полагают, что группировка сформирована для потенциального масштабного вторжения на украинскую территорию. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск. Это произошло вскоре после того, как Байден позвонил Путину, предложив ему провести встречу и в то же время предупредив о санкциях. Ограничительные меры были введены на следующий день после телефонного разговора.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, американские официальные лица и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждают, что возле украинских границ по-прежнему остаются десятки тысяч российских солдат. В Североатлантическом блоке и США сообщили, что внимательно следят за действиями российской группировки.
Заявление Байдена последовало на фоне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с украинскими депутатами, президентом Владимиром Зеленским, а также другими представителями власти и гражданского общества. Блинкен пообещал, что США не оставят без ответа любые агрессивные и безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. В интервью украинской службе Радио Свобода глава Госдепартамента подчеркнул: "Если Россия продолжит агрессивные действия, мы ответим".
- Госсекретарь – первый столь высокий представитель администрации президента Джо Байдена, кто прибыл в Киев на переговоры с украинским руководством.
- На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен повторил, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Госсекретарь отметил, что эту позицию разделяют все члены "Большой семёрки", с заседания которой на министерском уровне он только что приехал из Лондона.
- "Мы остаёмся с вами самым решительным образом, и мы ждём, что Россия остановит свои безрассудные и агрессивные действия. Мы в курсе, что Россия отвела от границ Украины часть своих войск, но мы также видим, что их значительное присутствие сохраняется. Что касается угрозы, то она остаётся. У России есть возможность в довольно в короткие сроки предпринять агрессивные шаги, если она того пожелает", – добавил Блинкен. Также он добавил, что США активно изучают возможности усилить поддержку Украины в сфере безопасности.
- США не признают аннексию Крыма и призывают Россию прекратить агрессивные действия по отношению к Украине. Вашингтон ввёл против Москвы ряд санкций в связи с её действиями по отношению к Украине.
- Сейчас Россия и США обсуждают возможность саммита президентов двух стран, который, по ряду сообщений, мог бы состояться в июне.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.