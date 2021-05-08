Смертность от COVID-19 в России оценили в 5 раз выше официальной

Смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России может быть в 5,4 раза выше, чем учитывает официальная статистика. Такую оценку приводит Институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME). Организация основана в 2007 году фондом Билла и Мелиссы Гейтс и занимается изучением глобальных медицинских проблем и стратегий их решения.

Исследователи пересчитали официальные данные смертности от ковида с марта 2020 по май 2021 года с учётом статистики избыточной смертности, очищенной от влияния не связанных с пандемией или косвенных факторов. Например — жаркого лета в Европе, перегруженности медицинских систем и опиоидного кризиса в США. С учётом этих данных ковид стал причиной смерти не менее 6,9 миллиона человек во всем мире. Это в два раза выше, чем фиксируют правительства разных стран.

В России институт оценил смертность от ковида в 593 610. Это на 443 тысячи человек больше, чем фиксировала официальная статистика. По соотношению неучтённых смертей к учтённым страна занимает четвёртое место в списке из 20 государств с наивысшим числом жертв.

Худшая ситуация с учётом — в Казахстане, свидетельствует статистика IHME. Там официальные данные занижены в 14,5 раз — за указанный период умерли 81 696 человек вместо 5 620. На втором месте — Египет, где незарегистрированных случаев в 12,6 раза больше, чем попавших в официальные отчёты. На третьем — Япония, где статистика не учитывает каждую десятую смерть.

Согласно оценке института, в абсолютных числах смертность выше всего в США, где умерли 905 289 человек. На втором месте — Индия. На третьем — Мексика. Россия занимает в антирейтинге пятую позицию. На основе своих данных институт создал математическую модель прогноза жертв пандемии, согласно которой к августу число умерших от ковида может достигнуть 10 миллионов человек.

"Какой бы ужасной ни казалась пандемия, наш анализ показывает, что ситуация ещё хуже", — приводит институт слова своего директора Криса Мюррея.