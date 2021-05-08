Минюст выписал предупреждение Партии народной свободы

Министерство юстиции потребовало от Партии народной свободы прекратить отношения с движением "Открытая Россия". Копия предупреждения ведомства есть распоряжении редакции Радио Свобода. В министерстве заявили, что движение зарегистрировано как нежелательная организация, а значит сотрудничество с ним незаконно.

Поводом для обращения стали результат съезда ПАРНАСа в марте, на котором "Открытая Россия" была названа "потенциальным партнёром" партии. Ведомство потребовало устранить нарушение до середины июня. В чём должно заключаться исправление — в документе не указано.

В заявлении, поступившем в редакцию РС, сказано, что партия не согласна с позицией минюста. Отмечается, что предупреждение будет обжаловано. В случае, если оно не будет выполнено в срок или отменено в суде, деятельность партии может быть приостановлена на срок до шести месяцев решением Верховного суда.