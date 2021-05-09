Участницу Pussy Riot арестовали, посчитав, что она хочет сорвать парад

Суд в Москве 8 мая арестовал на 5 суток активистку группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Её признали виновной в неповиновении полицейским. Из протокола задержания следует, что Никульшину задержали, поскольку она собиралась сорвать мероприятие, посвященное Дню Победы. Сама активистка это отрицает.

Никульшиу задержали 7 мая. Четверо полицейских поджидали Никульшину у подъезда её дома. По словам активистки, сотрудники полиции объяснили задержание фразой "раз старший сказал, значит, есть за что". Её обвинили в том, что она отказалась показывать полицейским свой паспорт. Адвокат утверждает, что ей не дали этого сделать.

Сама активистка связала задержание с запланированной съёмкой документального фильма. Как предположила Никульшина, полицейские могли подумать, что она планирует устроить акцию во время репетиции парада, которая проходила 7 мая. Согласно протоколу, у сотрудников правоохранительных органов якобы была информация, что она "имеет намерение на совершение противоправных действий" для "срыва проведения мероприятия", посвященного победе в Великой Отечественной войне. Анонимный телеграм-канал "112" писал, что участники Pussy Riot якобы собирались в форменной одежде выбежать на дорогу и перекрыть движение техники. Никульшина это отрицает.

Как сообщает "Медиазона", в Туле задержан ещё один участник группы Pussy Riot Александр Софеев. Ему вменяют мелкое хулиганство.