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Лицом к событию. “Народ один”, один Путин

Лицом к событию. “Народ один”, один Путин
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Лицом к событию. “Народ один”, один Путин

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Какую идеологию хотят вести, запретив отождествлять сталинизм и гитлеризм? Стало ли 9 мая религиозным праздником «победославия». Почему президент 9 мая "забыл" союзников? В эфире историки Никита Петров, Юрий Пивоваров. Ведет передачу Михаил Соколов

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