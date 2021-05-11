Какую идеологию хотят вести, запретив отождествлять сталинизм и гитлеризм? Стало ли 9 мая религиозным праздником «победославия». Почему президент 9 мая "забыл" союзников? В эфире историки Никита Петров, Юрий Пивоваров. Ведет передачу Михаил Соколов
Другие материалы
-
11 мая 2021
Лицом к событию. “Народ один”, один Путин
-
05 мая 2021
Лицом к событию. Азия приходит в Россию?
-
29 апреля 2021
Лицом к событию. Плоды просвещения: Кремль испугался знаний
-
28 апреля 2021
Лицом к событию. Зачистка инфополя. Кто следующий?
-
27 апреля 2021
Лицом к событию. Огонь по штабам
-
26 апреля 2021
Лицом к событию. "Имеются жертвы". Это значит, их много