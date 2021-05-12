Лицом к событию. Куда смотрит власть?

Какова реакция на трагедию Казани? Что обещает премьер Мишустин? В эфире Леонид Гозман, Денис Волков, Игорь Николаев. Ведет передачу Михаил Соколов.
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