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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Крымские татары: депортация и аннексия

Дороги к свободе. Крымские татары: депортация и аннексия
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Дороги к свободе. Крымские татары: депортация и аннексия

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Что происходит с крымскими татарами в аннексированном Крыму? В отмечающийся в Украине 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Виталий Портников беседует с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и российским правозащитником Львом Пономаревым.

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