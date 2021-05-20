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Лицом к событию. Узник федеральной совести

Лицом к событию. Узник федеральной совести
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Лицом к событию. Узник федеральной совести

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"Если мы всерьез Украиной займемся, то сковырнем бандеровский режим", - любил говаривать в своих интервью заведующий кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета доцент Платошкин. Но "сковырнули" самого Платошкина. Сначала на год упекли под домашний арест, потом осудили на 5 лет, хотя и условно. Каким образом столп режима оказался его жертвой? Казус Николая Платошкина обсуждают: собственный корреспондент в Украине "Новой газеты" Ольга Мусафирова, политолог Станислав Бышок, политик Леонид Гозман и депутат Государственной думы Сергей Иванов

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