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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Когда же кончится советская власть?

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Когда же кончится советская власть?
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Когда же кончится советская власть?

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Мемуарный выпуск "Поверх барьеров". В первой части - новая глава воспоминаний Марины Ефимовой, названная "Записи садовода-любителя". Это последнее, что Марина Михайловна написала и записала своим голосом за две недели до смерти. Прозвучит первая половина. Вторая - в июне. Во второй части - продолжение воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава "В ожидании Го", окончание.

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