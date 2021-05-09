Открылась конференция "Будущее Европы". Слово получат граждане ЕС

9 мая - в День Европы - открылась конференция "Будущее Европы", организованная руководством ЕС. Предполагается, что в течение года политики, эксперты и обычные граждане будут обсуждать перспективы развития Европейского Союза.

Церемония открытия конференции прошла в Страсбурге при участии президента Франции Эммануэля Макрона, руководители ЕС участвовали в ней по видеосвязи.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что конференция "Будущее Европы" - это уникальная возможность для граждан стран ЕС обсудить вызовы, стоящие перед объединением, и приоритеты его развития. Возможность принять участие в конференции должны получить все желающие граждане стран ЕС, где бы они ни жили и к каким слоям общества ни относились. Особая роль, однако, будет отведена молодёжи - люди в возрасте от 16 до 25 лет составят треть участников панельных групп, которые создаются методом случайной выборки, но так, чтобы были представлены граждане всех 27 стран ЕС, а также были учтены гендерные, социально-экономические и иные пропорции. Будут проводиться также пленарные дискуссии с участием депутатов Европарламента, членов Еврокомиссии, национальных парламентов, НКО и граждан.

Весной 2022 года должны быть подведены итоги конференции, которые будут учтены при формировании будущего курса ЕС - это обещали Европарламент, Еврокомиссия и Совет Евросоюза.

День Европы отмечается в память о 9 мая 1950 года, когда министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Эта организация считается предтечей будущих интеграционных проектов в Европе - Европейского сообщества и ЕС.