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Археология

Прощай, Европа? Эфир в 18:05

Лев Гудков, Александр Тэвдой-Бурмули и Александр Морозов о том, почему россияне больше не считают Россию европейской страной

Россия стремительно деевропеизируется. Согласно последнему опросу Левада-центра, сегодня лишь 29% россиян считают Россию европейской страной, а 64% – неевропейской. Когда произошел этот цивилизационный перелом, и что за ним стоит? Что это значит для будущего отношений России и Европы, и вырастет ли между нами снова железный занавес?

Участвуют: Лев Гудков, директор Левада-центра, Александр Тэвдой-Бурмули, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО, и Александр Морозов, политолог (Прага). Эфир в 18:05.

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